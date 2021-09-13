Двоє астронавтів майже сім годин працювали у відкритому космосі

Астронавт Японського космічного агентства Хосіде Акіхіко і французький астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке вийшли в скафандрах у відкритий космос для роботи за бортом Міжнародної космічної станції протягом майже 7 годин.

Загальний час перебування Хосіде у відкритому космосі тепер становить 28 годин 17 хвилин, що побило рекорд, поставлений раніше японським астронавтом Ногуті Соїті, більше ніж на годину

У неділю вони успішно встановили опорний сегмент для кріплення нових сонячних батарей і замінили старе вимірювальне обладнання.

Загальний час перебування Хосіде у відкритому космосі тепер становить 28 годин 17 хвилин, що побило рекорд, поставлений раніше японським астронавтом Ногуті Соїті, більше ніж на годину.

Сам Хосіде перебуває на борту Міжнародної космічної станції з квітня. Це його третій політ у космос. МКС знаходиться на орбіті на відстані 400 км від Землі.

Фото: twitter.com/Thom_astro

За планом він має провести наукові експерименти і виконати інші завдання, перш ніж повернутися на Землю на початку листопада.

Як повідомлялося, за допомогою телескопа Європейської південної обсерваторії (ESO) група астрономів отримала найяскравіші і детальні знімки астероїда Клеопатра: спостереження показали, що цей об'єкт нагадує за формою "собачу кістку".