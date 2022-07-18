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18 07 2022 14:34

Джонсон політав на винищувачі і порівняв політ з керівництвом партією

Я збираюся без проблем передати управління комусь іншому, але хто б це не був, я можу сказати вам, що здвоєні двигуни цього консервативного уряду будуть ревіти
Офіс прем'єр-міністра Великої Британії опублікував відео, зняте Борисом Джонсоном у кабіні винищувача Typhoon.
Джонсон політав на винищувачі і порівняв політ з керівництвом партією Фото: скріншот
Про це пише Sky News.
 
Відео було знято на мобільний телефон під час навчань з дозаправки у польоті минулого тижня, але опубліковано лише у понеділок.
 
На відео видно, як неподалік винищувача, в якому летить Джонсон, у повітрі заправляється ще один літак.
 
Джонсон сьогодні виступить на авіашоу у Фарнборо та, за повідомленнями ЗМІ, порівняє політ зі своїм керівництвом Консервативною партією.
 
Він розповість про те, що провів "три щасливі роки в кабіні", а потім скаже: "Я збираюся без проблем передати управління комусь іншому, але хто б це не був, я можу сказати вам, що здвоєні двигуни цього консервативного уряду будуть ревіти".
 
Нагадаємо, британські депутати-консерватори у понеділок проведуть третій раунд голосування у Палаті громад за кандидатів на пост лідера Консервативної партії.
 
Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті - Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.
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