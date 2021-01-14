ВІДПОЧИНОК ФОТОЄвропейське космічне агентство опублікувало супутниковий знімок Іспанії з космосу на тлі снігового шторму "Філомена", що обрушився на більшу частину території країни на минулих вихідних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
14 01 2021 14:39
ESA показало з космосу засніжену Іспанію
У деяких регіонах країни навіть зафіксували температуру у -25 градусів Цельсія, що стало найхолоднішою ніччю в Іспанії за останні 20 років
Фото: ptl-group.com
Сама світлина зроблена 12 січня після обіду супутником Sentinel-3 Європейського космічного агентства, повідомляє "Укрінформ".
На кадрі видно, як більшу половину території Іспанії "накрило" минулими вихідними снігом внаслідок шторму "Філомена".
Більш того, в деяких регіонах країни навіть зафіксували температуру у -25 градусів Цельсія, що стало найхолоднішою ніччю в Іспанії за останні 20 років.
Фото: ESA
Нагадаємо, що в результаті аномального снігопаду в Іспанії померли 4 людей
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