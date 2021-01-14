Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК ФОТО
14 01 2021 14:39

ESA показало з космосу засніжену Іспанію

У деяких регіонах країни навіть зафіксували температуру у -25 градусів Цельсія, що стало найхолоднішою ніччю в Іспанії за останні 20 років
Європейське космічне агентство опублікувало супутниковий знімок Іспанії з космосу на тлі снігового шторму "Філомена", що обрушився на більшу частину території країни на минулих вихідних.
ESA показало з космосу засніжену Іспанію Фото: ptl-group.com

Сама світлина зроблена 12 січня після обіду супутником Sentinel-3 Європейського космічного агентства, повідомляє "Укрінформ".

На кадрі видно, як більшу половину території Іспанії "накрило" минулими вихідними снігом внаслідок шторму "Філомена".

Більш того, в деяких регіонах країни навіть зафіксували температуру у -25 градусів Цельсія, що стало найхолоднішою ніччю в Іспанії за останні 20 років.

 Фото: ESA

Нагадаємо, що в результаті аномального снігопаду в Іспанії померли 4 людей

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
11 нетипових стрічок для святкових вихідних

11 нетипових стрічок для святкових вихідних

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.