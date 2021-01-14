ESA показало з космосу засніжену Іспанію

Європейське космічне агентство опублікувало супутниковий знімок Іспанії з космосу на тлі снігового шторму "Філомена", що обрушився на більшу частину території країни на минулих вихідних.

У деяких регіонах країни навіть зафіксували температуру у -25 градусів Цельсія, що стало найхолоднішою ніччю в Іспанії за останні 20 років

Сама світлина зроблена 12 січня після обіду супутником Sentinel-3 Європейського космічного агентства, повідомляє "Укрінформ".

На кадрі видно, як більшу половину території Іспанії "накрило" минулими вихідними снігом внаслідок шторму "Філомена".

Більш того, в деяких регіонах країни навіть зафіксували температуру у -25 градусів Цельсія, що стало найхолоднішою ніччю в Іспанії за останні 20 років.

Фото: ESA

Нагадаємо, що в результаті аномального снігопаду в Іспанії померли 4 людей