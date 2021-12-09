Facebook випустила "розумні" окуляри
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Власники таких окулярів зможуть слухати музику, приймати дзвінки, робити фотознімки та короткі відеоролики і ділитися ними через сервіси Facebook за допомогою допоміжного додатка.
Вартість лінійки "розумних" окулярів під назвою Ray-Ban Stories буде починатися з 299 доларів.
Гігант соціальних мереж Facebook більшу частину доходу отримує від реклами. Але також компанія вклала значні кошти в розробку обладнання віртуальної і доповненої реальності, такого як гарнітура Oculus VR, і працює над технологіями браслетів для підтримки окулярів доповненої реальності.
Фото: Укрінформ
За словами головного наукового співробітника Facebook, торік компанії залишалося п'ять-десять років до того, як вивести на ринок "справжні" окуляри AR, які накладатимуть віртуальні об'єкти на реальний світ.
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