Феррарі представили новий болід на сезон-2022

Феррарі представили новий болід команди з індексом F1-75 на майбутній сезон Формули-1.

Автомобіль італійської команди має оновлену червоно-чорну ліврею та був виконаний відповідно до нових революційних правил Формули-1, повідомляє Укрінформ.

Фото: Твіттер Ferrari

Фото: Твіттер Ferrari

У таблиці Кубка конструкторів минулого сезону Феррарі посіли третє місце, на 48 очок випередивши найближчих переслідувачів із Макларен.

Як повідомляв Укрінформ, перші перегони нового сезону пройдуть 20 березня в Бахрейні. Діючими пілотами Феррарі залишаються Карлос Сайнс та Шарль Леклер.

Ще до старту сезону Формули-1 відбудуться тестові заїзди, які пройдуть 23-25 ​​лютого у Барселоні.

Читайте також: Ферстаппен виграв Гран-прі Абу-Дабі і став переможцем чемпіонату