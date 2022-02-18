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18 02 2022 12:02

Феррарі представили новий болід на сезон-2022

У класичних червоно-чорних кольорах
Феррарі представили новий болід команди з індексом F1-75 на майбутній сезон Формули-1.
Феррарі представили новий болід на сезон-2022 Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Автомобіль італійської команди має оновлену червоно-чорну ліврею та був виконаний відповідно до нових революційних правил Формули-1, повідомляє Укрінформ.

Фото: Твіттер Ferrari

Фото: Твіттер Ferrari

У таблиці Кубка конструкторів минулого сезону Феррарі посіли третє місце, на 48 очок випередивши найближчих переслідувачів із Макларен.

Як повідомляв Укрінформ, перші перегони нового сезону пройдуть 20 березня в Бахрейні. Діючими пілотами Феррарі залишаються Карлос Сайнс та Шарль Леклер.

Ще до старту сезону Формули-1 відбудуться тестові заїзди, які пройдуть 23-25 ​​лютого у Барселоні.

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