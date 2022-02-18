СПОРТ ФОТОФеррарі представили новий болід команди з індексом F1-75 на майбутній сезон Формули-1.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
18 02 2022 12:02
Феррарі представили новий болід на сезон-2022
У класичних червоно-чорних кольорах
Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari
Автомобіль італійської команди має оновлену червоно-чорну ліврею та був виконаний відповідно до нових революційних правил Формули-1, повідомляє Укрінформ.
Фото: Твіттер Ferrari
Фото: Твіттер Ferrari
У таблиці Кубка конструкторів минулого сезону Феррарі посіли третє місце, на 48 очок випередивши найближчих переслідувачів із Макларен.
Як повідомляв Укрінформ, перші перегони нового сезону пройдуть 20 березня в Бахрейні. Діючими пілотами Феррарі залишаються Карлос Сайнс та Шарль Леклер.
Ще до старту сезону Формули-1 відбудуться тестові заїзди, які пройдуть 23-25 лютого у Барселоні.
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