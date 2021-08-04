Французька армія під час навчань випробувала робота-собаку

Роботи під час навчань

Фото: Saint-Cyr Coëtquidan

Робот Barakuda під час військових навчань

Фото: Saint-Cyr Coëtquidan

Як пише газета Ouest-France, роботів Spot і ULTRO використовували для розвідки, OPTIO-X20 - для вогневої підтримки, а Barakuda - захищали групи солдатів.

З'ясувалося, що з роботами операції відбувалися повільніше, однак завдяки роботу-собаці вдалося уникнути смертей. Один із військових розповів, що у тренувальному бою без роботів його вбили, але зі Spot він вижив, оскільки робота відправили на розвідку.

Проте солдати поскаржилися, що Spot швидко розрядився і їм довелося тягнути 31-кілограмового робота на собі.

Представник Boston Dynamics у коментарі The Verge заявив, що компанія не знала про те, що Spot придбала французька армія. Робот не призначений для військових цілей. Крім того, компанія забороняє використовувати свої розробки "для заподіяння шкоди чи залякування".

За словами представника, якщо військові використовують робототехніку, щоб захистити людей, тоді таке використання доречне.

Нагадаємо, що "роботи-собаки" досліджуватимуть печери на Марсі