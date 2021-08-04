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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
08 04 2021 13:02

Французька армія під час навчань випробувала робота-собаку

Робот сповільнив операцію, але є й плюси
Французька армія під час навчань випробувала декілька роботів, зокрема робопса Spot американської компанії Boston Dynamics, якого відправляли у розвідку.
Французька армія під час навчань випробувала робота-собаку Фото: Saint-Cyr Coëtquidan

Фотографії з навчання опублікувала військова школа Сен-Сір, повідомляє "Громадське".

Навчання тривали два дні наприкінці березня. Крім "собаки", використовували турель OPTIO-X20 на гусеничному ходу, робота-розвідника ULTRO і робота підтримки Barakuda зі щитом.

Спершу військові відпрацьовували три сценарії операції самотужки (наступальна й оборона операція вдень і вночі, міський бій), а потім разом із роботами.

Роботи під час навчань

Фото: Saint-Cyr Coëtquidan

Робот Barakuda під час військових навчань

Фото: Saint-Cyr Coëtquidan

Як пише газета Ouest-France, роботів Spot і ULTRO використовували для розвідки, OPTIO-X20 - для вогневої підтримки, а Barakuda - захищали групи солдатів.

З'ясувалося, що з роботами операції відбувалися повільніше, однак завдяки роботу-собаці вдалося уникнути смертей. Один із військових розповів, що у тренувальному бою без роботів його вбили, але зі Spot він вижив, оскільки робота відправили на розвідку.

Проте солдати поскаржилися, що Spot швидко розрядився і їм довелося тягнути 31-кілограмового робота на собі.

Представник Boston Dynamics у коментарі The Verge заявив, що компанія не знала про те, що Spot придбала французька армія. Робот не призначений для військових цілей. Крім того, компанія забороняє використовувати свої розробки "для заподіяння шкоди чи залякування".

За словами представника, якщо військові використовують робототехніку, щоб захистити людей, тоді таке використання доречне.

Нагадаємо, що "роботи-собаки" досліджуватимуть печери на Марсі

 

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