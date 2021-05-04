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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
05 04 2021 12:56

Гелікоптер NASA успішно сів на Марсі

Нині літальний апарат перебуває на відстані 10 см від марсохода
Мінігелікоптер "Ingenuity" Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) здійснив успішну посадку на Марсі.
Гелікоптер NASA успішно сів на Марсі Фото: esa.com

Про це повідомило відомство у Твіттері, передає Укрінформ.

 

«Посадка марсового гелікоптера підтверджена», - заявили у NASA.

 

У відомстві додали, що гелікоптер на борту марсохода «Perseverance» подолав 471 мільйон кілометрів.

Фото: Twitter NASA

Нині літальний апарат перебуває на відстані 10 см від марсохода.

Раніше у NASA заявили, що вертоліт "Ingenuity" здійснить історичний перший політ на Марсі не раніше 11 квітня.

Нагадаємо, що напередодні NASA відклало перший політ марсіанського вертольота Ingenuity

 

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