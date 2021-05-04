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Гелікоптер NASA успішно сів на Марсі Нині літальний апарат перебуває на відстані 10 см від марсохода Мінігелікоптер "Ingenuity" Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) здійснив успішну посадку на Марсі.

Фото: esa.com

Про це повідомило відомство у Твіттері, передає Укрінформ. «Посадка марсового гелікоптера підтверджена», - заявили у NASA. У відомстві додали, що гелікоптер на борту марсохода «Perseverance» подолав 471 мільйон кілометрів. Фото: Twitter NASA Нині літальний апарат перебуває на відстані 10 см від марсохода. Раніше у NASA заявили, що вертоліт "Ingenuity" здійснить історичний перший політ на Марсі не раніше 11 квітня. Нагадаємо, що напередодні NASA відклало перший політ марсіанського вертольота Ingenuity

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