ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОМінігелікоптер "Ingenuity" Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) здійснив успішну посадку на Марсі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
05 04 2021 12:56
Гелікоптер NASA успішно сів на Марсі
Нині літальний апарат перебуває на відстані 10 см від марсохода
Фото: esa.com
Про це повідомило відомство у Твіттері, передає Укрінформ.
«Посадка марсового гелікоптера підтверджена», - заявили у NASA.
У відомстві додали, що гелікоптер на борту марсохода «Perseverance» подолав 471 мільйон кілометрів.
Фото: Twitter NASA
Нині літальний апарат перебуває на відстані 10 см від марсохода.
Раніше у NASA заявили, що вертоліт "Ingenuity" здійснить історичний перший політ на Марсі не раніше 11 квітня.
Нагадаємо, що напередодні NASA відклало перший політ марсіанського вертольота Ingenuity
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