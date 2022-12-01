ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОІталійська компанія Lazzarini Design Studio показала дизайн футуристичного концепту повітряного судна Air Yacht.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
12 01 2022 14:27
Гігантський катамаран з дирижаблями: в Італії створили концепт "летючої яхти"
На цій палубі також збудовані головна каюта з панорамним видом на 360 градусів, велика обідня зона та вітальня
Фото: Lazzarini Design Studio
Про це повідомляє New Atlas.
Повітряна яхта більше схожа на гігантський катамаран з двома дирижаблями завдовжки 150 м, які з’єднує центральна палуба завдовжки 80 м та завширшки 10 м.
Ба більше, на цій палубі також збудовані головна каюта з панорамним видом на 360 градусів, велика обідня зона та вітальня.
На зовнішніх краях дирижаблів є по п’ять власних кают та вікна.
Зазначається, що ці два дирижаблі з вуглецевого волокна також містять 400 000 куб. м стисненого гелію, що дозволяє повітряному судну літати зі швидкістю до 111 км/год впродовж максимальної тривалості до 48 годин. Також на дирижаблях вбудовані поворотні електричні ротори, які живляться від встановлених на борту батарей і сонячних панелей на даху.
Як повідомляв Укрінформ, торік італійська компанія Lazzarini Design Studio показала дизайн супер’яхти-краба на сонячній енергії.
Фото: Lazzarini Design Studio
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