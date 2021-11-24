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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
24 11 2021 15:43

Гори і кратери: Curiosity зробив панорамний знімок Марса

Була настільки натхненна красою пейзажу, що вирішила об'єднати два варіанти чорно-білих знімків, знятих у різний час доби, і додала кольори, створивши таким чином рідкісну листівку з Марса
Марсохід NASA Curiosity надіслав панорамний знімок ландшафту Червоної планети.
Гори і кратери: Curiosity зробив панорамний знімок Марса Фото: NASA/JPL-Caltech
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Space.com.
 
Роботизований дослідник, який приземлився на Марсі дев’ять років тому, продовжує досліджувати планету. Нещодавно Curiosity відправився у бік гори Еоліда, яка утворює центральну вершину кратера Гейла. Там члени команди місії зафіксували красу природного марсіанського ландшафту за допомогою навігаційних камер Curiosity.
 
Фото: NASA/JPL-Caltech
 
Команда місії "була настільки натхненна красою пейзажу, що вирішила об'єднати два варіанти чорно-білих знімків, знятих у різний час доби, і додала кольори, створивши таким чином рідкісну листівку з Марса", - йдеться у заяві Лабораторії реактивного руху NASA.
 
Фото: NASA/JPL-Caltech
 
Як повідомлялося, раніше у зібраних марсоходом NASA Curiosity зразках ґрунту на Червоній планеті були виявлені сполуки, які раніше не зустрічалися на Марсі – аміак та бензойна кислота.
 
Curiosity був запущений з мису Канаверал 26 листопада 2011 року на борту космічного корабля Марсіанська наукова лабораторія (МНЛ) і приземлився на Aeolis Palus в кратері Гейла на Марсі 6 серпня 2012 року.
 
Мета марсохода охоплює дослідження клімату та геології Марса; чи були у вибраній ділянці кратера Гейла коли-небудь сприятливі умови навколишнього середовища для мікробного життя, включаючи дослідження ролі води і заселення планети в процесі підготовки для подальшого освоєння космосу людиною.
 
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