Гори і кратери: Curiosity зробив панорамний знімок Марса

Була настільки натхненна красою пейзажу, що вирішила об'єднати два варіанти чорно-білих знімків, знятих у різний час доби, і додала кольори, створивши таким чином рідкісну листівку з Марса

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Space.com.

Роботизований дослідник, який приземлився на Марсі дев’ять років тому, продовжує досліджувати планету. Нещодавно Curiosity відправився у бік гори Еоліда, яка утворює центральну вершину кратера Гейла. Там члени команди місії зафіксували красу природного марсіанського ландшафту за допомогою навігаційних камер Curiosity.

Фото: NASA/JPL-Caltech

Команда місії "була настільки натхненна красою пейзажу, що вирішила об'єднати два варіанти чорно-білих знімків, знятих у різний час доби, і додала кольори, створивши таким чином рідкісну листівку з Марса", - йдеться у заяві Лабораторії реактивного руху NASA.

Фото: NASA/JPL-Caltech

Як повідомлялося, раніше у зібраних марсоходом NASA Curiosity зразках ґрунту на Червоній планеті були виявлені сполуки, які раніше не зустрічалися на Марсі – аміак та бензойна кислота.

Curiosity був запущений з мису Канаверал 26 листопада 2011 року на борту космічного корабля Марсіанська наукова лабораторія (МНЛ) і приземлився на Aeolis Palus в кратері Гейла на Марсі 6 серпня 2012 року.

Мета марсохода охоплює дослідження клімату та геології Марса; чи були у вибраній ділянці кратера Гейла коли-небудь сприятливі умови навколишнього середовища для мікробного життя, включаючи дослідження ролі води і заселення планети в процесі підготовки для подальшого освоєння космосу людиною.