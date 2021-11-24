ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОМарсохід NASA Curiosity надіслав панорамний знімок ландшафту Червоної планети.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
24 11 2021 15:43
Гори і кратери: Curiosity зробив панорамний знімок Марса
Була настільки натхненна красою пейзажу, що вирішила об'єднати два варіанти чорно-білих знімків, знятих у різний час доби, і додала кольори, створивши таким чином рідкісну листівку з Марса
Фото: NASA/JPL-Caltech
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Space.com.
Роботизований дослідник, який приземлився на Марсі дев’ять років тому, продовжує досліджувати планету. Нещодавно Curiosity відправився у бік гори Еоліда, яка утворює центральну вершину кратера Гейла. Там члени команди місії зафіксували красу природного марсіанського ландшафту за допомогою навігаційних камер Curiosity.
Фото: NASA/JPL-Caltech
Команда місії "була настільки натхненна красою пейзажу, що вирішила об'єднати два варіанти чорно-білих знімків, знятих у різний час доби, і додала кольори, створивши таким чином рідкісну листівку з Марса", - йдеться у заяві Лабораторії реактивного руху NASA.
Фото: NASA/JPL-Caltech
Як повідомлялося, раніше у зібраних марсоходом NASA Curiosity зразках ґрунту на Червоній планеті були виявлені сполуки, які раніше не зустрічалися на Марсі – аміак та бензойна кислота.
Curiosity був запущений з мису Канаверал 26 листопада 2011 року на борту космічного корабля Марсіанська наукова лабораторія (МНЛ) і приземлився на Aeolis Palus в кратері Гейла на Марсі 6 серпня 2012 року.
Мета марсохода охоплює дослідження клімату та геології Марса; чи були у вибраній ділянці кратера Гейла коли-небудь сприятливі умови навколишнього середовища для мікробного життя, включаючи дослідження ролі води і заселення планети в процесі підготовки для подальшого освоєння космосу людиною.
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