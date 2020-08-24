ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОТелескоп "Хаббл" зробив знімки комети NEOWISE.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
24 08 2020 13:51
Хаббл зробив знімок комети NEOWIS
Комету Neowise було видно без спеціального обладнання у липні та серпні цього року
Фото: NASA
Як передає "Укрінформ" з посиланням на NASA, комета пролетіла повз Землю в липні-серпня.
Телескоп зробив фотографії 8 серпня.
Фото: NASA
Телескопу вдалося отримати знімок хмари пилу і газу, яка оточує ядро. Вона тягнеться приблизно на 18 тисяч кілометрів.
Комету Neowise було видно без спеціального обладнання у липні та серпні цього року. Востаннє з північної півкулі побачити комету неозброєним оком можна було у 1997 році.
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