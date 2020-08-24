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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
24 08 2020 13:51

Хаббл зробив знімок комети NEOWIS

Комету Neowise було видно без спеціального обладнання у липні та серпні цього року
Телескоп "Хаббл" зробив знімки комети NEOWISE.
Хаббл зробив знімок комети NEOWIS Фото: NASA

Як передає "Укрінформ" з посиланням на NASA, комета пролетіла повз Землю в липні-серпня.

Телескоп зробив фотографії 8 серпня.

Фото: NASA

Телескопу вдалося отримати знімок хмари пилу і газу, яка оточує ядро. Вона тягнеться приблизно на 18 тисяч кілометрів.

Комету Neowise було видно без спеціального обладнання у липні та серпні цього року. Востаннє з північної півкулі побачити комету неозброєним оком можна було у 1997 році.

Нагадаємо, що NASA зафіксувало аномалію у магнітному полі Землі

 

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ТЕГИ: Hubble, NASA, комета

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