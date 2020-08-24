Хаббл зробив знімок комети NEOWIS

Як передає "Укрінформ" з посиланням на NASA, комета пролетіла повз Землю в липні-серпня.

Телескоп зробив фотографії 8 серпня.

Фото: NASA

Телескопу вдалося отримати знімок хмари пилу і газу, яка оточує ядро. Вона тягнеться приблизно на 18 тисяч кілометрів.

Комету Neowise було видно без спеціального обладнання у липні та серпні цього року. Востаннє з північної півкулі побачити комету неозброєним оком можна було у 1997 році.

Нагадаємо, що NASA зафіксувало аномалію у магнітному полі Землі