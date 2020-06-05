ВІДПОЧИНОК ФОТОХерсонська область пропонує відчути себе туристами і поринути у музейний світ, залишаючись вдома.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
06 05 2020 12:44
Херсонщина запустила онлайн-екскурсію до Музею природи
Першу онлайн-екскурсію музеями Херсонщини створено за ініціативи управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації
Фото: AFP
Про це повідомляє управління туризму та курортів Херсонської ОДА, пише "Укрінформ".
"Першу онлайн-екскурсію музеями Херсонщини створено за ініціативи управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації. Тепер у кожного з нас з’явилася реальна можливість заглибитися у музейний світ, не залишаючи власної оселі", - йдеться в повідомленні.
Фото: Укрінформ
Першим під приціл відеокамери потрапив Музей природи. Науково-природничий відділ Херсонського обласного краєзнавчого музею розташований на вулиці Театральній. Основа відділу - унікальна колекція фауни та флори, яку створив вчений-ентомолог польського походження Й.К. Пачоський.
Фото: Укрінформ
"У музеї працюють декілька експозицій. Тільки тут ви зможете відвідати справжнє "Херсонське сафарі" й за короткий час побувати майже у кожному куточку нашої планети. Далекі гірські вершини та тропічні ліси відкриють для вас небачений світ, де живуть екзотичні тварини. З дитинства мріяли відправитися в експедицію до крижаної Арктики й побачити білих ведмедів? У вас буде така можливість завдяки виставці "Льодовий дивосвіт", - зазначають в управлінні.
Фото: Укрінформ
Також до уваги відвідувачів ефектна експозиція "Таємниці Світового океану", у центрі якої - скелет 30-метрового кита, який привезли як подарунок закладу випускники Херсонського морехідного училища.
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