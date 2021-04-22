Хлопчик вмовив свою маму відреставрувати картину, яка залишилась їй у спадок

Семирічний хлопчик вмовив свою маму віддати на британське телешоу портрет короля Карла II, щоб там роботу відреставрували. Жінка вважала, що картину написали в 19-му столітті, однак виявилося, що це рідкісний портрет 17-го століття.

Елізабет Велла успадкувала картину від своїх бабусі та дідуся. Вона вважала, що це не надто цінна робота 19 століття, тому заховала її, повідомляє "Громадське".

Пізніше жінка вирішила показати картину своєму семирічному синові Ділану Меггсу, оскільки сподівалася, що вона йому сподобається - так і сталося. Ділан дуже любить історію і знає усіх монархів, запевняє його мати. Найулюбленішим королем Ділана є Карл II, бо хлопчик вважає його "веселим".

"Я витягнула картину, а він каже: "Це дивовижно, давай її повісимо?". Я сказала: "Ні, подивись на його стан. Нам потрібно почистити її спершу", - розповіла Елізабет.

Хлопчик переконав маму віднести портрет на реставрацію на програму The Repair Shop, яку транслюють на BBC One.

Фото: The Telegraph