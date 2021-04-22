Хлопчик вмовив свою маму відреставрувати картину, яка залишилась їй у спадок
Елізабет Велла успадкувала картину від своїх бабусі та дідуся. Вона вважала, що це не надто цінна робота 19 століття, тому заховала її, повідомляє "Громадське".
Пізніше жінка вирішила показати картину своєму семирічному синові Ділану Меггсу, оскільки сподівалася, що вона йому сподобається - так і сталося. Ділан дуже любить історію і знає усіх монархів, запевняє його мати. Найулюбленішим королем Ділана є Карл II, бо хлопчик вважає його "веселим".
"Я витягнула картину, а він каже: "Це дивовижно, давай її повісимо?". Я сказала: "Ні, подивись на його стан. Нам потрібно почистити її спершу", - розповіла Елізабет.
Хлопчик переконав маму віднести портрет на реставрацію на програму The Repair Shop, яку транслюють на BBC One.
Фото: The Telegraph
Картина висіла на стіні у їдальні дідуся й бабусі Елізабет. Тож фахівчині з живопису Люсії Скалісі довелося чистити роботу від бризків супу та іншого бруду. Картина виявилась детальним портретом, датованим 1660 роком.
Хто автор роботи - невідомо. Скалісі вважає, що портрет написали на основі гравюри сера Роберта Піка в епоху правління Карла II. За її словами, вік картини став зрозумілим, коли вона почала роздивлятися полотно.
Скалісі подякувала Ділану, що йому вдалося переконати Елізабет відреставрувати картину, оскільки це "надзвичайна знахідка".
"Я не можу передати словами, наскільки це класно. Думаю, я найщасливіша людина на планеті, яка має таку стару картину", - розповів Ділан.
Вартість картини у програмі не назвали - сказали лише, що вона надзвичайна рідкісна і заслуговує бути в музеї.
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