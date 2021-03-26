Хмельниччина пропонує туристичний маршрут вихідного дня

На Хмельниччині туристів запрошують у подорож вихідного дня з відвідуванням сакральних споруд, палацу та парку.

Після повернення з екскурсії у Хмельницький туристам обіцяють нагоду пройтися вечірнім містом

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Хмельницький туристично-інформаційний центр.

Туристичний маршрут розпочинається у Хмельницькому, а далі мандрівникам пропонують відвідати Свято-Покровську церкву-фортецю в Сутківцях, що за своєю архітектурою і планувальною схемою не має аналогів в Україні. Це мурована сакральна споруда оборонного типу ХV-ХVІ століття. Нині Покровська церква - діючий храм і музей. Вона - один із найдавніших в Україні оборонних храмів і єдиний середньовічний оборонний храм тетраконхового типу. Найближчий аналог церкви-донжону - донжон в Етампі (Франція).

Фото: @khmeltravel