Хмельниччина пропонує туристичний маршрут вихідного дня
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Хмельницький туристично-інформаційний центр.
Туристичний маршрут розпочинається у Хмельницькому, а далі мандрівникам пропонують відвідати Свято-Покровську церкву-фортецю в Сутківцях, що за своєю архітектурою і планувальною схемою не має аналогів в Україні. Це мурована сакральна споруда оборонного типу ХV-ХVІ століття. Нині Покровська церква - діючий храм і музей. Вона - один із найдавніших в Україні оборонних храмів і єдиний середньовічний оборонний храм тетраконхового типу. Найближчий аналог церкви-донжону - донжон в Етампі (Франція).
Фото: @khmeltravel
Наступні локації - церква святого Михаїла Архангела у Зінькові, прогулянка Малієвецьким парком та можливість зробити фото біля палацу Орловських у Маліївцях.
Церква у Зінькові - дерев'яна на кам'яному фундаменті сакральна споруда з дерев'яною дзвіницею, одна з найвиразніших пам'яток подільської дерев'яної церковної архітектури.
Фото: @khmeltravel
Малієвецький парк - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, закладений наприкінці XVIII ст. як частина маєтку поміщиків Орловських. Тут мальовничі ландшафти, облаштовані доріжки, природні джерела, створено два ставки з острівком, а також штучний водоспад. З рослинності парку особливу цінність становлять 200-річні сосни Веймутові, а також сосна чорна, сосна європейська, ялина колюча, модрина польська, бук лісовий, горіх чорний. Є стара бузкова алея і 300-річний ясен звичайний.
Фото: wikiwand.com
Фото: @khmeltravel
Подорож завершить костел святого Йосипа Обручника у Підлісному Мукарові. Це кам'яний римо-католицький храм у стилі пізньої неоготики, збудований у середині XIX століття.
Фото: @khmeltravel
Після повернення у Хмельницький туристам обіцяють нагоду пройтися вечірнім містом.
Нагадаємо, що український туристичний ринок минулоріч скоротився на 60-70%
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