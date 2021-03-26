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26 03 2021 14:54

Хмельниччина пропонує туристичний маршрут вихідного дня

Після повернення з екскурсії у Хмельницький туристам обіцяють нагоду пройтися вечірнім містом
На Хмельниччині туристів запрошують у подорож вихідного дня з відвідуванням сакральних споруд, палацу та парку.
Хмельниччина пропонує туристичний маршрут вихідного дня Фото: travel-profi.ru

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Хмельницький туристично-інформаційний центр.  

Туристичний маршрут розпочинається у Хмельницькому, а далі мандрівникам пропонують відвідати Свято-Покровську церкву-фортецю в Сутківцях, що за своєю архітектурою і планувальною схемою не має аналогів в Україні. Це мурована сакральна споруда оборонного типу ХV-ХVІ століття. Нині Покровська церква - діючий храм і музей. Вона - один із найдавніших в Україні оборонних храмів і єдиний середньовічний оборонний храм тетраконхового типу. Найближчий аналог церкви-донжону - донжон в Етампі (Франція).

Фото: @khmeltravel

Наступні локації - церква святого Михаїла Архангела у Зінькові, прогулянка Малієвецьким парком та можливість зробити фото біля палацу Орловських у Маліївцях.

Церква у Зінькові - дерев'яна на кам'яному фундаменті сакральна споруда з дерев'яною дзвіницею, одна з найвиразніших пам'яток подільської дерев'яної церковної архітектури.

Фото: @khmeltravel

Малієвецький парк - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, закладений наприкінці XVIII ст. як частина маєтку поміщиків Орловських. Тут мальовничі ландшафти, облаштовані доріжки, природні джерела, створено два ставки з острівком, а також штучний водоспад. З рослинності парку особливу цінність становлять 200-річні сосни Веймутові, а також сосна чорна, сосна європейська, ялина колюча, модрина польська, бук лісовий, горіх чорний. Є стара бузкова алея і 300-річний ясен звичайний.

Фото: wikiwand.com

Фото: @khmeltravel

Подорож завершить костел святого Йосипа Обручника у Підлісному Мукарові. Це кам'яний римо-католицький храм у стилі пізньої неоготики, збудований у середині XIX століття.

Фото: @khmeltravel

Після повернення у Хмельницький туристам обіцяють нагоду пройтися вечірнім містом.

Нагадаємо, що український туристичний ринок минулоріч скоротився на 60-70%

 

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