Hubble показав дивовижну спіральну галактику

Телескоп Hubble оприлюднив фотографію спіральної галактики NGC 4603, що знаходиться в сузір'ї Центавр.

Галактика розташована за понад 100 мільйонів світлових років від Землі

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Сама галактика розташована за понад 100 мільйонів світлових років від Землі.

Фото: esahubble.org

На світлини можна побачити яскраві смуги синіх молодих зірок, які й становлять рукави цієї галактики NGC 4603. Вони знаходяться назовні від сяючого ядра.

Водночас червоно-коричневе «волокно», що проходить крізь ці спіральні рукави, відоме як пилові смуги.

Вони складаються зі щільних хмар пилу, які закривають дифузне зоряне світло від самої галактики.

Нагадаємо, що SpaceХ отримала контракт від NASA на відряджання астронавтів на Місяць у 2024 році