ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОТелескоп Hubble оприлюднив фотографію спіральної галактики NGC 4603, що знаходиться в сузір'ї Центавр.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
19 04 2021 12:00
Hubble показав дивовижну спіральну галактику
Галактика розташована за понад 100 мільйонів світлових років від Землі
Фото: HI-News.ru
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.
Сама галактика розташована за понад 100 мільйонів світлових років від Землі.
Фото: esahubble.org
На світлини можна побачити яскраві смуги синіх молодих зірок, які й становлять рукави цієї галактики NGC 4603. Вони знаходяться назовні від сяючого ядра.
Водночас червоно-коричневе «волокно», що проходить крізь ці спіральні рукави, відоме як пилові смуги.
Вони складаються зі щільних хмар пилу, які закривають дифузне зоряне світло від самої галактики.
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