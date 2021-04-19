Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
19 04 2021 12:00

Hubble показав дивовижну спіральну галактику

Галактика розташована за понад 100 мільйонів світлових років від Землі
Телескоп Hubble оприлюднив фотографію спіральної галактики NGC 4603, що знаходиться в сузір'ї Центавр.
Hubble показав дивовижну спіральну галактику Фото: HI-News.ru

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Сама галактика розташована за понад 100 мільйонів світлових років від Землі.

Фото: esahubble.org

На світлини можна побачити яскраві смуги синіх молодих зірок, які й становлять рукави цієї галактики NGC 4603. Вони знаходяться назовні від сяючого ядра.

Водночас червоно-коричневе «волокно», що проходить крізь ці спіральні рукави, відоме як пилові смуги.

Вони складаються зі щільних хмар пилу, які закривають дифузне зоряне світло від самої галактики.

Нагадаємо, що SpaceХ отримала контракт від NASA на відряджання астронавтів на Місяць у 2024 році

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.