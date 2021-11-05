ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОТелескоп Hubble зробив світлину галактичної туманності NGC 2313, яка розташована в сузір'ї Єдиноріг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
11 05 2021 14:58
Hubble показав "кометну" туманність у сузір’ї Єдинорога
Яскрава зірка V565 у центрі світлини, яка оточена чотирма дифракційними шипами, висвітлює сріблясту, віялоподібну завісу газу та пилу
Фото: HI-News.ru
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.
Зазначається, що яскрава зірка V565 у центрі світлини, яка оточена чотирма дифракційними шипами, висвітлює сріблясту, віялоподібну завісу газу та пилу, тоді як права половина цього зображення затьмарена щільною хмарою пилу.
Фото: NASA
Туманності з такою формою колись називали "кометними" через те, що вони схожі на зірки, що супроводжується яскравим віялом газу.
Проте нині ця назва вже більше не використовується.
Відомо, що відкривачем цього об'єкта є німецький астроном Генріх Луї Д'Аррест, який уперше спостерігав за об'єктом 4 січня 1862 року.
Нагадаємо, що Hubble показав, що лишилося від наднової після вибуху
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