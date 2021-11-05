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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
11 05 2021 14:58

Hubble показав "кометну" туманність у сузір’ї Єдинорога

Яскрава зірка V565 у центрі світлини, яка оточена чотирма дифракційними шипами, висвітлює сріблясту, віялоподібну завісу газу та пилу
Телескоп Hubble зробив світлину галактичної туманності NGC 2313, яка розташована в сузір'ї Єдиноріг.
Hubble показав "кометну" туманність у сузір’ї Єдинорога Фото: HI-News.ru

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Зазначається, що яскрава зірка V565 у центрі світлини, яка оточена чотирма дифракційними шипами, висвітлює сріблясту, віялоподібну завісу газу та пилу, тоді як права половина цього зображення затьмарена щільною хмарою пилу.

Фото: NASA

Туманності з такою формою колись називали "кометними" через те, що вони схожі на зірки, що супроводжується яскравим віялом газу.

Проте нині ця назва вже більше не використовується.

Відомо, що відкривачем цього об'єкта є німецький астроном Генріх Луї Д'Аррест, який уперше спостерігав за об'єктом 4 січня 1862 року.

Нагадаємо, що Hubble показав, що лишилося від наднової після вибуху

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