Hubble показав "кометну" туманність у сузір’ї Єдинорога

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Зазначається, що яскрава зірка V565 у центрі світлини, яка оточена чотирма дифракційними шипами, висвітлює сріблясту, віялоподібну завісу газу та пилу, тоді як права половина цього зображення затьмарена щільною хмарою пилу.

Фото: NASA

Туманності з такою формою колись називали "кометними" через те, що вони схожі на зірки, що супроводжується яскравим віялом газу.

Проте нині ця назва вже більше не використовується.

Відомо, що відкривачем цього об'єкта є німецький астроном Генріх Луї Д'Аррест, який уперше спостерігав за об'єктом 4 січня 1862 року.