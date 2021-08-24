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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
24 08 2021 16:29

Hubble показав розсіяне скупчення у сузір'ї Золота Риба

Космічний об’єкт знаходиться у галактиці Велика Магелланова Хмара
Телескоп Hubble зробив завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 світлину розсіяного зоряного скупчення NGC 2164 у сузір'ї Золота Риба.
Hubble показав розсіяне скупчення у сузір Фото: NASA

Як передає Укрінформ, про це повідомляє обсерваторія.

Космічний об’єкт знаходиться у галактиці Велика Магелланова Хмара.

Зазначається, що Велика Магелланова Хмара - це порівняно невелика галактика, яка знаходиться приблизно за 160 000 світлових років від Землі.

Фото: Укрінформ

Прогнозується, що ця галактика може зіштовхнутися з Чумацьким Шляхом через 2,4 мільярда років.

Маса Великої Магелланової Хмари є 1/100 маси Чумацького Шляху, проте вона все ще містить мільярди зірок.

Відкривачем цього об'єкта є англійський астроном Джеймс Данлоп, який уперше спостерігав за об'єктом 27 вересня 1826 р.

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ТЕГИ: космос, Hubble

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