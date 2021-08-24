ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОТелескоп Hubble зробив завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 світлину розсіяного зоряного скупчення NGC 2164 у сузір'ї Золота Риба.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
24 08 2021 16:29
Hubble показав розсіяне скупчення у сузір'ї Золота Риба
Космічний об’єкт знаходиться у галактиці Велика Магелланова Хмара
Фото: NASA
Як передає Укрінформ, про це повідомляє обсерваторія.
Космічний об’єкт знаходиться у галактиці Велика Магелланова Хмара.
Зазначається, що Велика Магелланова Хмара - це порівняно невелика галактика, яка знаходиться приблизно за 160 000 світлових років від Землі.
Фото: Укрінформ
Прогнозується, що ця галактика може зіштовхнутися з Чумацьким Шляхом через 2,4 мільярда років.
Маса Великої Магелланової Хмари є 1/100 маси Чумацького Шляху, проте вона все ще містить мільярди зірок.
Відкривачем цього об'єкта є англійський астроном Джеймс Данлоп, який уперше спостерігав за об'єктом 27 вересня 1826 р.
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