Hubble зробив знімок унікальної галактики у сузір'ї Голуба

Телескоп Hubble зробив світлину галактики NGC 1792, яка розташована у сузір'ї Голуба.

Синій колір на фотографії вказує на області галактики, які заповнені молодими гарячими зірками

Як передає "Укрінформ", про це повідомляється на сайті Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA).

Синій колір на фотографії вказує на області галактики, які заповнені молодими гарячими зірками. Водночас, помаранчеве світіння у центрі галактики, репрезентує старі зірки.

Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Lee; Acknowledgement: Leo Shatz Зазначається, що сама швидкість зореутворення в NGC 1792 може бути більш ніж в 10 разів швидшою, ніж в галактиці Чумацький Шлях. Відкривачем цього об'єкта є англійський астроном Джеймс Данлоп, який уперше спостерігав за об'єктом 4 жовтня 1826.

Нагадаємо, що Hubble зробив знімок незвичайної галактичної туманності