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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
08 02 2021 10:11

Hubble зробив знімок унікальної галактики у сузір'ї Голуба

Синій колір на фотографії вказує на області галактики, які заповнені молодими гарячими зірками
Телескоп Hubble зробив світлину галактики NGC 1792, яка розташована у сузір'ї Голуба.
Hubble зробив знімок унікальної галактики у сузір Фото: HI-News.ru

Як передає "Укрінформ", про це повідомляється на сайті Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA).

Синій колір на фотографії вказує на області галактики, які заповнені молодими гарячими зірками. Водночас, помаранчеве світіння у центрі галактики, репрезентує старі зірки.

Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Lee; Acknowledgement: Leo Shatz

Зазначається, що сама швидкість зореутворення в NGC 1792 може бути більш ніж в 10 разів швидшою, ніж в галактиці Чумацький Шлях.

Відкривачем цього об'єкта є англійський астроном Джеймс Данлоп, який уперше спостерігав за об'єктом 4 жовтня 1826.

Нагадаємо, що Hubble зробив знімок незвичайної галактичної туманності

 
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