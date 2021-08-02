ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОТелескоп Hubble зробив світлину галактики NGC 1792, яка розташована у сузір'ї Голуба.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
08 02 2021 10:11
Hubble зробив знімок унікальної галактики у сузір'ї Голуба
Синій колір на фотографії вказує на області галактики, які заповнені молодими гарячими зірками
Фото: HI-News.ru
Як передає "Укрінформ", про це повідомляється на сайті Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA).
Синій колір на фотографії вказує на області галактики, які заповнені молодими гарячими зірками. Водночас, помаранчеве світіння у центрі галактики, репрезентує старі зірки.
Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Lee; Acknowledgement: Leo Shatz
Зазначається, що сама швидкість зореутворення в NGC 1792 може бути більш ніж в 10 разів швидшою, ніж в галактиці Чумацький Шлях.
Відкривачем цього об'єкта є англійський астроном Джеймс Данлоп, який уперше спостерігав за об'єктом 4 жовтня 1826.
Нагадаємо, що Hubble зробив знімок незвичайної галактичної туманності
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