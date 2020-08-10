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08 10 2020 11:38

Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать зернові - на 6,8 млрд доларів, чорні метали - на 5,8 млрд доларів, соняшникова олія - на 4 млрд доларів
Найбільше імпортували до України палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки - 5,7 млрд доларів, машини, обладнання і механічні пристрої - 4,3 млрд доларів, засоби наземного транспорту - 3,8 млрд доларів.
Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу Фото: infoindustria.com.ua

За 9 місяців поточного року в Україну імпортували товарів на понад 38 мільярдів доларів, а експортували з України - на 35,1 мільярда доларів, повідомляє "Економічна правда", посилаючись на Митну службу.

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року імпорт зменшився на 5,1 млрд доларів або на 11,8%, зменшення експорту становило 2,1 млрд доларів або 5,6%.

Фото: Економічна правда

Сальдо (різниця між експортом та імпортом) - від'ємне - 2,9 млрд доларів. Загалом за 9 місяців 2020 року товарообіг України становив понад 73 млрд доларів.

Серед найбільших країн, з яких імпортували до України: Китай -  5,8 млрд доларів, Німеччина -  3,7 млрд доларів та Росія - 3,4 млрд доларів. 

Експортували з України найбільше до Китаю - на 4,8 млрд доларів, Польщі - на 2,3 млрд доларів, Росії - 2 млрд доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать зернові - на 6,8 млрд доларів, чорні метали - на 5,8 млрд доларів, соняшникова олія - на 4 млрд доларів.

Найбільше імпортували до України палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки - 5,7 млрд доларів, машини, обладнання і механічні пристрої - 4,3 млрд доларів, засоби наземного транспорту - 3,8 млрд доларів.

Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що у вересні міжнародні резерви України зменшились на 8,7%

 

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