Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу

Найбільше імпортували до України палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки - 5,7 млрд доларів, машини, обладнання і механічні пристрої - 4,3 млрд доларів, засоби наземного транспорту - 3,8 млрд доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать зернові - на 6,8 млрд доларів, чорні метали - на 5,8 млрд доларів, соняшникова олія - на 4 млрд доларів

За 9 місяців поточного року в Україну імпортували товарів на понад 38 мільярдів доларів, а експортували з України - на 35,1 мільярда доларів, повідомляє "Економічна правда", посилаючись на Митну службу.

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року імпорт зменшився на 5,1 млрд доларів або на 11,8%, зменшення експорту становило 2,1 млрд доларів або 5,6%.

Фото: Економічна правда