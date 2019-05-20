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20 05 2019 13:40

Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ

Урочисті заходи з нагоди складення присяги Президентом України Українському народові.
Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua

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Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

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