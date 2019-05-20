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Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ Урочисті заходи з нагоди складення присяги Президентом України Українському народові.

Фото: president.gov.ua



Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

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