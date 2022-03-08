ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОКосмічний телескоп James Webb зробив фотографію галактики Колесо Воза й і двох менших галактик-компаньйонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
03 08 2022 14:07
James Webb показав галактику Колесо Воза за хмарою космічного пилу
James Webb завдяки своїй здатності виявляти інфрачервоне світло відкрив дослідникам нове розуміння природи Колеса Воза
Фото: James Webb
Про це повідомляє NASA.
Галактика Колесо Воза розташована приблизно за 500 мільйонів світлових років від Землі у сузір’ї Скульптор. Її нинішній вигляд є результатом високошвидкісного зіткнення між великою спіральною галактикою та меншою галактикою, яку не видно на фото.
Фото: NASA
Інші телескопи, включно з космічним телескопом Hubble, раніше досліджували Колесо Воза, проте через велику кількість пилу огляд був закритий.
Натомість James Webb завдяки своїй здатності виявляти інфрачервоне світло відкрив дослідникам нове розуміння природи Колеса Воза.
Фото: NASA
Спостереження дають зрозуміти, що галактика перебуває на перехідній стадії. До зіткнення, імовірно, це була звичайна спіральна галактика, як Чумацький Шлях, і тепер триває її трансформація.
Як повідомлялося, найпотужніший телескоп "Джеймс Вебб" (James Webb) вартістю 10 мільярдів доларів був запущений у космос наприкінці грудня. Серед ключових цілей обсерваторії – вивчення перших екзопланет, зірок-піонерів.
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