James Webb показав галактику Колесо Воза за хмарою космічного пилу

Галактика Колесо Воза розташована приблизно за 500 мільйонів світлових років від Землі у сузір’ї Скульптор. Її нинішній вигляд є результатом високошвидкісного зіткнення між великою спіральною галактикою та меншою галактикою, яку не видно на фото.

Фото: NASA

Інші телескопи, включно з космічним телескопом Hubble, раніше досліджували Колесо Воза, проте через велику кількість пилу огляд був закритий.

Натомість James Webb завдяки своїй здатності виявляти інфрачервоне світло відкрив дослідникам нове розуміння природи Колеса Воза.

Фото: NASA

Спостереження дають зрозуміти, що галактика перебуває на перехідній стадії. До зіткнення, імовірно, це була звичайна спіральна галактика, як Чумацький Шлях, і тепер триває її трансформація.

Як повідомлялося, найпотужніший телескоп "Джеймс Вебб" (James Webb) вартістю 10 мільярдів доларів був запущений у космос наприкінці грудня. Серед ключових цілей обсерваторії – вивчення перших екзопланет, зірок-піонерів.