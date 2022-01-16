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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
16 01 2022 14:20

"Кіборги" показали всім нам, що боротися за свою землю потрібно до кінця - Зеленський

Своєю чергою голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також закликав вшанувати пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту
Захисники Донецького аеропорту безстрашністю та незламністю показали всім, що боротися за свою землю потрібно до кінця.
"Кіборги" показали всім нам, що боротися за свою землю потрібно до кінця - Зеленський Фото: armiyinform.com.ua

Як передає Укрінформ, про це Президент України Володимир Зеленський написав у Телеграмі.

"День пам’яті захисників Донецького аеропорту. День "кіборгів", які вистояли, незважаючи ні на що. День людей, чий дух міцніший, ніж перекриття терміналів ДАПу. Своєю безстрашністю та незламністю вони показали всім нам, що боротися за свою землю потрібно до кінця", - зазначив Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський, Телеграм

Глава держави закликав співвітчизників пам'ятати своїх героїв.

Своєю чергою голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також закликав вшанувати пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту.

Звернення спікера з нагоди Дня пам'яті захисників ДАП опубліковано на каналі ВР у Телеграмі,.

"Сьогодні ми згадуємо подвиг українських захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту 242 дні. Ці герої вразили весь світ. За безстрашність та незламність духу їх назвали «кіборгами». Не витримував бетон, плавився метал, але наші українські воїни вистояли... Пам’ятайте героїв, згадайте їх у молитві та запаліть свічку пам’яті. Шануйте живих. Слава Героям у віках!" - зазначив Стефанчук.

Також пам'ять захисників ДАПу вшанували у МЗС.

Про це йдеться на сторінці Міністерства закордонних справ у Фейсбуці.

"Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів.Ми дякуємо всім українським військовослужбовцям, добровольцям, медикам та волонтерам за їх стійкість, мужність та відвагу під час оборони аеропорту.Вони стали символом незламності українського духу.

Кіборги витримали - не витримав бетон", - написали в МЗС.

16 січня в Україні вшановують пам’ять захисників Донецького аеропорту.

Всеукраїнський день пам’яті захисників ДАП встановлено з ініціативи українських воїнів, які 242 дні боронили цей стратегічний об’єкт.

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