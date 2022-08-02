КНДР побудувала секретну базу для міжконтинентальних ракет
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Центру.
У звіті йдеться, що експерти ідентифікували базу Хеджунг за допомогою супутникових знімків. Повідомляється, що це одна з близько 20 таких баз КНДР, вона розташована серед лісу в провінції Шаганг, всього за 25 кілометрів від кордону з Китаєм.
Фото: Maxar Technologies
"На базі Хеджунг, згідно зі словами поінформованого джерела, може розміщуватися ракетний полк, озброєний міжконтинентальними балістичними ракетами (ICBM)", - йдеться у звіті CSIS.
Фото: Maxar Technologies
CSIS відзначає, що 30 січня КНДР провела випробування балістичної ракети Hwasong-12 неподалік від кордону з Китаєм. Раніше Пхеньян заявляв, що Hwasong-12 може нести ядерний заряд, а також, що ця ракета може сягнути американського Гуаму.
Нагадаємо, що Північна Корея на кошти від вкраденої криптовалюти фінансує свою програму військових ракет. Країна внаслідок кібератак змогла викрасти криптовалюти вартістю понад 50 млн доларів від початку 2020 року до середини 2021 року.
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