Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків

За результатами 2020 року Державне космічне агентство відзвітувало про сумарні чисті збитки підпорядкованих компаній на суму 810,9 мільйона гривень.

Всі підприємства Космічного агентства, окрім Дніпровського проектного інституту, не виконали планові обсяги 2020 року

Про це свідчить звіт про виконання фінансового плану агентства за 12 місяців 2020 року, який проаналізував Марлін, зазначає "Економічна правда".

У попередні роки державні космічні компанії теж працювали у збитки.

За результатами 2019 року Державне космічне агентство відзвітувало про 433,8 млн грн збитків. При цьому у 2018 році фінансовий звіт завершений із збитком у розмірі 74,7 млн грн. Збиток за 2017 рік становить 1,2 млрд грн.

Загалом космічне агентство управляє 15 державними компаніями, серед яких 5 компаній отримують незначні прибутки, 5 – глибоко збиткові, 4 підприємства перебувають у стадії банкрутства, а 1 підприємство взагалі не надало звіт агентству через звільнення всіх працівників підприємства.

Найбільші збитки у 2020 році нанесли Південмаш ім. О.М. Макарова - 672,2 млн грн та ДП "Укркосмос" - 137,7 млн грн.

Фото: Економічна правда

Всі підприємства Космічного агентства, окрім Дніпровського проектного інституту, не виконали планові обсяги 2020 року щодо обсягів реалізації продукції та послуг. Серед причин в агентстві визначають наступні: 94,5% виконано ДП "ВО "Київприлад" - через перенесення термінів виготовлення спеціальних засобів зв’язку для армії.

92,3% виконано Південмаш ім. О.М. Макарова - через відсутність замовлень на ракетні двигуни.

81,6% - Об’єднання "Комунар" - через відсутність державних замовлень на модернізацію танків "Булат", "Краб" та іншої військової техніки.

70,6% - АТ "Хартрон" - через поширення світової пандемії COVID-19.

64,9% - ДП "КБ Південне" - через поширення світової пандемії COVID-19.

52,9 % - КП СПБ "Арсенал" - через відсутністю замовлень.

44,6% - ДП "Укркосмос" - через передчасні розірвання контракту приватними замовниками. За підсумками 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб підприємствах Державного космічного агентства становила 14 079 осіб, що на 1650 осіб менше у порівнянні з минулим роком. Середньомісячні витрати на оплату праці працівників становили 8,3 тис грн, на адміністративно-управлінський персонал - 12,6 тис грн, тоді як на директора підприємства - 111 тис грн. З 2020 року Державне космічне агентство підпорядковується новоствореному Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.

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