Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
Про це свідчить звіт про виконання фінансового плану агентства за 12 місяців 2020 року, який проаналізував Марлін, зазначає "Економічна правда".
У попередні роки державні космічні компанії теж працювали у збитки.
За результатами 2019 року Державне космічне агентство відзвітувало про 433,8 млн грн збитків. При цьому у 2018 році фінансовий звіт завершений із збитком у розмірі 74,7 млн грн. Збиток за 2017 рік становить 1,2 млрд грн.
Загалом космічне агентство управляє 15 державними компаніями, серед яких 5 компаній отримують незначні прибутки, 5 – глибоко збиткові, 4 підприємства перебувають у стадії банкрутства, а 1 підприємство взагалі не надало звіт агентству через звільнення всіх працівників підприємства.
Найбільші збитки у 2020 році нанесли Південмаш ім. О.М. Макарова - 672,2 млн грн та ДП "Укркосмос" - 137,7 млн грн.
Фото: Економічна правда
Всі підприємства Космічного агентства, окрім Дніпровського проектного інституту, не виконали планові обсяги 2020 року щодо обсягів реалізації продукції та послуг. Серед причин в агентстві визначають наступні:
- 94,5% виконано ДП "ВО "Київприлад" - через перенесення термінів виготовлення спеціальних засобів зв’язку для армії.
- 92,3% виконано Південмаш ім. О.М. Макарова - через відсутність замовлень на ракетні двигуни.
- 81,6% - Об’єднання "Комунар" - через відсутність державних замовлень на модернізацію танків "Булат", "Краб" та іншої військової техніки.
- 70,6% - АТ "Хартрон" - через поширення світової пандемії COVID-19.
- 64,9% - ДП "КБ Південне" - через поширення світової пандемії COVID-19.
- 52,9 % - КП СПБ "Арсенал" - через відсутністю замовлень.
- 44,6% - ДП "Укркосмос" - через передчасні розірвання контракту приватними замовниками.
За підсумками 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб підприємствах Державного космічного агентства становила 14 079 осіб, що на 1650 осіб менше у порівнянні з минулим роком. Середньомісячні витрати на оплату праці працівників становили 8,3 тис грн, на адміністративно-управлінський персонал - 12,6 тис грн, тоді як на директора підприємства - 111 тис грн.
З 2020 року Державне космічне агентство підпорядковується новоствореному Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.
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