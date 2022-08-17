ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОНімецька компанія Adidas презентувала бездротові навушники RPT-02 SOL, які використовують джерело світла для заряджання.
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17 08 2022 15:46
Навушники від Adidas, які заряджаються від світла можна буде придбати за $240
Загалом бездротові RPT-02 SOL можуть працювати до 80 годин
Фото: Adidas
Зазначається, що у навушники вбудована сонячна панель Exeger Powerfoyle. Вона поглинає будь-яке світло, природне чи штучне. Тож користувачі можуть заряджати батарею навушників як у приміщенні, так і на вулиці, повідомляє Techradar.
Також передбачена можливість зарядження за допомогою кабелю USB Type-C, який слід підключити до зарядного пристрою.
Зазначається, що години заряджання від прямого сонячного світла було достатньо, щоб навушники безперервно працювали протягом трьох годин.
Загалом бездротові RPT-02 SOL можуть працювати до 80 годин.
Модель коштує близько 240 доларів і надійде у продаж 23 серпня.
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