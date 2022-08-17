Навушники від Adidas, які заряджаються від світла можна буде придбати за $240

Німецька компанія Adidas презентувала бездротові навушники RPT-02 SOL, які використовують джерело світла для заряджання.

Загалом бездротові RPT-02 SOL можуть працювати до 80 годин

Зазначається, що у навушники вбудована сонячна панель Exeger Powerfoyle. Вона поглинає будь-яке світло, природне чи штучне. Тож користувачі можуть заряджати батарею навушників як у приміщенні, так і на вулиці, повідомляє Techradar.





Також передбачена можливість зарядження за допомогою кабелю USB Type-C, який слід підключити до зарядного пристрою.

Зазначається, що години заряджання від прямого сонячного світла було достатньо, щоб навушники безперервно працювали протягом трьох годин.

Загалом бездротові RPT-02 SOL можуть працювати до 80 годин.

Модель коштує близько 240 доларів і надійде у продаж 23 серпня.