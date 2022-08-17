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17 08 2022 15:46

Навушники від Adidas, які заряджаються від світла можна буде придбати за $240

Загалом бездротові RPT-02 SOL можуть працювати до 80 годин
Німецька компанія Adidas презентувала бездротові навушники RPT-02 SOL, які використовують джерело світла для заряджання.
Навушники від Adidas, які заряджаються від світла можна буде придбати за $240 Фото: Adidas
Зазначається, що у навушники вбудована сонячна панель Exeger Powerfoyle. Вона поглинає будь-яке світло, природне чи штучне. Тож користувачі можуть заряджати батарею навушників як у приміщенні, так і на вулиці, повідомляє Techradar.
 
 

 
Також передбачена можливість зарядження за допомогою кабелю USB Type-C, який слід підключити до зарядного пристрою.
 
Зазначається, що години заряджання від прямого сонячного світла було достатньо, щоб навушники безперервно працювали протягом трьох годин.
 
Загалом бездротові RPT-02 SOL можуть працювати до 80 годин.
 
Модель коштує близько 240 доларів і надійде у продаж 23 серпня.
 
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