CУСПІЛЬСТВО ФОТОВиди живих організмів з усього світу, які, прилипаючи до кораблів, прибувають до Антарктиди, загрожують первісній морській екосистемі регіону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
11 01 2022 15:21
Кораблі завозять в Антарктиду організми, шкідливі для первісної екосистеми
Інвазійні немісцеві види є однією з найбільших загроз для біорізноманіття Антарктиди. Місцеві види були ізольовані протягом останніх 15-30 мільйонів років
Фото: Arlie McCarthy
Про це повідомляє Cambrigde Independent.
Вчені з Кембриджського університету з’ясували, що у світі 1581 порт має зв’язок з Антарктикою. Вони попереджають, що всі ці порти є потенційним джерелом доставки до Антарктиди немісцевих видів живих істот, таких як мідії, краби та водорості, що присмоктуються до корпусів кораблів (процес біообрастання).
«Інвазійні немісцеві види є однією з найбільших загроз для біорізноманіття Антарктиди. Місцеві види були ізольовані протягом останніх 15-30 мільйонів років», - заявив професор кафедри зоології кембриджського університету Давід Алдридж.
Особливе занепокоєння у вчених викликає судноплавство від полюса до полюса.
Адаптовані до холоду види можуть подорожувати на туристичних або дослідницьких суднах, які проводять літо в Арктиці, перш ніж «переїжджати» на літній сезон Антарктиди.
Зазначається, що дослідницькі судна залишаються в портах Антарктиди довше, ніж туристичні судна. Водночас рибальські судна залишаються в цьому регіоні ще довше, що збільшує ймовірність появи немісцевих видів.
Як повідомляв Укрінформ, згідно з дослідженням міжнародної групи науковців, 75 млн років тому Антарктида була охоплена лісовими пожежами, про що свідчать виявлені там залишки деревного вугілля.
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