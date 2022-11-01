Кораблі завозять в Антарктиду організми, шкідливі для первісної екосистеми

Види живих організмів з усього світу, які, прилипаючи до кораблів, прибувають до Антарктиди, загрожують первісній морській екосистемі регіону.

Інвазійні немісцеві види є однією з найбільших загроз для біорізноманіття Антарктиди. Місцеві види були ізольовані протягом останніх 15-30 мільйонів років

Про це повідомляє Cambrigde Independent.

Вчені з Кембриджського університету з’ясували, що у світі 1581 порт має зв’язок з Антарктикою. Вони попереджають, що всі ці порти є потенційним джерелом доставки до Антарктиди немісцевих видів живих істот, таких як мідії, краби та водорості, що присмоктуються до корпусів кораблів (процес біообрастання).

«Інвазійні немісцеві види є однією з найбільших загроз для біорізноманіття Антарктиди. Місцеві види були ізольовані протягом останніх 15-30 мільйонів років», - заявив професор кафедри зоології кембриджського університету Давід Алдридж.

Особливе занепокоєння у вчених викликає судноплавство від полюса до полюса.

Адаптовані до холоду види можуть подорожувати на туристичних або дослідницьких суднах, які проводять літо в Арктиці, перш ніж «переїжджати» на літній сезон Антарктиди.

Зазначається, що дослідницькі судна залишаються в портах Антарктиди довше, ніж туристичні судна. Водночас рибальські судна залишаються в цьому регіоні ще довше, що збільшує ймовірність появи немісцевих видів.