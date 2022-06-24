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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
24 06 2022 13:02

Космічний зонд BepiColombo зробив нову світлину Меркурія

Спільна автоматична космічна місія Європейської космічної агенції (ESA) і Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), зробила нову світлину планети Меркурій.
Космічний зонд BepiColombo зробив нову світлину Меркурія Фото: ESA/ATG medialab

«Місія ESA/JAXA BepiColombo зняла цей чудовий вид геологічного ландшафту Меркурія 23 червня 2022 року, коли космічний корабель пролітав повз планету для здійснення гравітаційного маневру», - йдеться у повідомленні.

Фото: ESA

Під час зйомки зонд максимально наблизився до планети на відстань в 200 км.

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