ВІДПОЧИНОК ФОТОКосмічний апарат Європейського космічного агентства Mars Express сфотографував поверхню Марсу, яка схожа на одного з найглибших каньйонів світу Великий каньйон у США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
22 07 2022 15:16
Космічний зонд показав марсіанський каньйон
Зображення показує два розриви в марсіанській корі, які є частиною могутньої каньйонної системи долини Маринера
Фото: NASA/JPL-Caltech
Зображення показує два розриви в марсіанській корі, які є частиною могутньої каньйонної системи долини Маринера на Червоній планеті.
Долини Маринера перетинає Марс, як Великий каньйон перетинає Сполучені Штати, за винятком того, що останній у порівнянні першим з ним є мізерним. Маючи довжину в 4 000 км, ширину 200 км і глибину до 7 км, Долини Маринера майже в десять разів довша, у 20 разів ширша і в п’ять разів глибша за Великий каньйон.
Фото: ESA
Фото: ESA
Зазначається, що на світлині також видні два провалля, які утворюють частину західної долини Маринера. Ліворуч розташований 840-кілометровий каньйон Іо, а праворуч - 805-кілометровий каньйон Tithonium Chasma.
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