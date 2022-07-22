Космічний зонд показав марсіанський каньйон

Космічний апарат Європейського космічного агентства Mars Express сфотографував поверхню Марсу, яка схожа на одного з найглибших каньйонів світу Великий каньйон у США.

Зображення показує два розриви в марсіанській корі, які є частиною могутньої каньйонної системи долини Маринера

Зображення показує два розриви в марсіанській корі, які є частиною могутньої каньйонної системи долини Маринера на Червоній планеті.

Долини Маринера перетинає Марс, як Великий каньйон перетинає Сполучені Штати, за винятком того, що останній у порівнянні першим з ним є мізерним. Маючи довжину в 4 000 км, ширину 200 км і глибину до 7 км, Долини Маринера майже в десять разів довша, у 20 разів ширша і в п’ять разів глибша за Великий каньйон.

Фото: ESA

Фото: ESA

Зазначається, що на світлині також видні два провалля, які утворюють частину західної долини Маринера. Ліворуч розташований 840-кілометровий каньйон Іо, а праворуч - 805-кілометровий каньйон Tithonium Chasma.