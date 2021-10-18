ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОКитай у серпні цього року випробував гіперзвукову ракету, що здатна нести ядерну зброю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
18 10 2021 13:26
Китай випробував гіперзвукову ракету, здатну нести ядерний заряд – ЗМІ
Ми ясно дали зрозуміти, що стурбовані військовими можливостями, які Китай продовжує розвивати, здібностями, які тільки збільшують напруженість в регіоні і за його межами
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Про це повідомляє Al Jazeera.
За інформацією п’яти поінформованих джерел видання Financial Times, ракета облетіла Землю на низькій орбіті, а потім була спрямована до цілі, "продемонструвавши передові космічні можливості, які застали зненацька розвідку США".
Три джерела повідомили, що ракета не влучила в ціль більш ніж на 32 кілометри. Водночас інші два джерела заявили, що "випробування показали, що Китай досягнув дивовижних успіхів у сфері гіперзвукової зброї і був набагато більш просунутим, ніж припускали офіційні особи США".
Зазначається, що гіперзвуковий апарат несла ракета Long March, про запуски якої Китай зазвичай оголошує, однак серпневі випробування трималися в секреті.
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що не коментуватиме деталі звіту.
"Ми ясно дали зрозуміти, що стурбовані військовими можливостями, які Китай продовжує розвивати, здібностями, які тільки збільшують напруженість в регіоні і за його межами", - додав він.
Окрім Китаю, США, Росія та ще принаймні п’ять країн працюють над гіперзвуковими технологіями, пише видання.
Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, яка більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Крім того, гіперзвукова ракета має маневровість, що ускладнює відстеження та захист від неї.
Балістичні ракети ж летять високо в космос по дузі, щоб досягнути своєї цілі, в той час, як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше.
Хоча такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням, зауважується у дописі.
Як повідомлялося, наприкінці травня Військово-морські сили США провели перші випробування перспективного двигуна на твердому паливі для надзвукової зброї, яка розробляється за програмами CPS (Conventional Prompt Strike) та LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon).
Читайте також: КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Китай запустив перший супутник для спостереження за Сонцем
- США обігнали Китай за обсягами майнінгу криптовалют
- ВООЗ представила групу вчених, які опікуватимуться дослідженням походження COVID-19
- Китай став світовим лідером за обсягом прямих інвестицій за кордоном
- Китайський робот завершив експедицію з дослідження моря під кригою
- Китай призупинив дослідження на Марсі
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар