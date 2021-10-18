Китай випробував гіперзвукову ракету, здатну нести ядерний заряд – ЗМІ

Китай у серпні цього року випробував гіперзвукову ракету, що здатна нести ядерну зброю.

Ми ясно дали зрозуміти, що стурбовані військовими можливостями, які Китай продовжує розвивати, здібностями, які тільки збільшують напруженість в регіоні і за його межами

Про це повідомляє Al Jazeera.

За інформацією п’яти поінформованих джерел видання Financial Times, ракета облетіла Землю на низькій орбіті, а потім була спрямована до цілі, "продемонструвавши передові космічні можливості, які застали зненацька розвідку США".

Три джерела повідомили, що ракета не влучила в ціль більш ніж на 32 кілометри. Водночас інші два джерела заявили, що "випробування показали, що Китай досягнув дивовижних успіхів у сфері гіперзвукової зброї і був набагато більш просунутим, ніж припускали офіційні особи США".

Зазначається, що гіперзвуковий апарат несла ракета Long March, про запуски якої Китай зазвичай оголошує, однак серпневі випробування трималися в секреті.

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що не коментуватиме деталі звіту.

"Ми ясно дали зрозуміти, що стурбовані військовими можливостями, які Китай продовжує розвивати, здібностями, які тільки збільшують напруженість в регіоні і за його межами", - додав він.

Окрім Китаю, США, Росія та ще принаймні п’ять країн працюють над гіперзвуковими технологіями, пише видання.

Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, яка більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Крім того, гіперзвукова ракета має маневровість, що ускладнює відстеження та захист від неї.

Балістичні ракети ж летять високо в космос по дузі, щоб досягнути своєї цілі, в той час, як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше.

Хоча такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням, зауважується у дописі.

Як повідомлялося, наприкінці травня Військово-морські сили США провели перші випробування перспективного двигуна на твердому паливі для надзвукової зброї, яка розробляється за програмами CPS (Conventional Prompt Strike) та LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon).