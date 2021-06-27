Китайське космічне управління опублікувало нові зображення з Марсу

Китайське національне космічне управління (CNSA) опублікувало нові відеозаписи та зображення зонда Tianwen-1, що приземлився на Марсі та досліджує цю планету.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Xinhua.

На відео видно, як зонд розгортає парашут та спускається на марсіанську поверхню, а його марсохід Zhurong від’їжджає від своєї платформи та рухається поверхнею планети.

Оприлюднені світлини містять краєвиди Марсу та сліди колій, залишені ровером.

Фото: CNSA

Фото: CNSA