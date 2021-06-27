Китайське космічне управління опублікувало нові зображення з Марсу
Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Xinhua.
На відео видно, як зонд розгортає парашут та спускається на марсіанську поверхню, а його марсохід Zhurong від’їжджає від своєї платформи та рухається поверхнею планети.
Оприлюднені світлини містять краєвиди Марсу та сліди колій, залишені ровером.
Фото: CNSA
Фото: CNSA
Станом на ранок 27 червня зонд Tianwen-1 провів навколо Марса 338 днів, а відстань до Землі становить приблизно 360 мільйонів км.
Марсохід Zhurong вже відпрацював на Марсі 42 марсіанських дні та загалом проїхав 236 метрів.
Zhurong продовжить свою місію з вивчення та науково-розвідувальних робіт на Марсі, як планувалося.
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