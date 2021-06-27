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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
27 06 2021 16:02

Китайське космічне управління опублікувало нові зображення з Марсу

Оприлюднені світлини містять краєвиди Марсу та сліди колій, залишені ровером
Китайське національне космічне управління (CNSA) опублікувало нові відеозаписи та зображення зонда Tianwen-1, що приземлився на Марсі та досліджує цю планету.
Китайське космічне управління опублікувало нові зображення з Марсу Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Xinhua.

На відео видно, як зонд розгортає парашут та спускається на марсіанську поверхню, а його марсохід Zhurong від’їжджає від своєї платформи та рухається поверхнею планети.

Оприлюднені світлини містять краєвиди Марсу та сліди колій, залишені ровером.

Фото: CNSA

Фото: CNSA

Станом на ранок 27 червня зонд Tianwen-1 провів навколо Марса 338 днів, а відстань до Землі становить приблизно 360 мільйонів км.

Марсохід Zhurong вже відпрацював на Марсі 42 марсіанських дні та загалом проїхав 236 метрів.

Zhurong продовжить свою місію з вивчення та науково-розвідувальних робіт на Марсі, як планувалося.

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