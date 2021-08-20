ФОТОКитайські астронавти Нє Хайшен і Лю Бомін у п'ятницю вранці вийшли з основного модуля "Тяньхе" на споруджуваній китайській космічній станції "Тяньгун" у відкритий космос для проведення монтажних робіт.
Фото: CMSA
Фото: CMSA
Фото: CMSAПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
20 08 2021 12:26
Китайські космонавти вийшли у відкритий космос
Це вдруге, коли члени екіпажу китайської космічної станції залишили модуль для виконання операцій у рамках позакорабельної діяльності, повідомили в Канцелярії програми пілотованої космонавтики Китаю
Фото: CMSA
Про це повідомляє Сіньхуа.
Це вдруге, коли члени екіпажу китайської космічної станції залишили модуль для виконання операцій у рамках позакорабельної діяльності, повідомили в Канцелярії програми пілотованої космонавтики Китаю.
Фото: CMSA
Фото: CMSA
Як повідомлялося, китайський космічний корабель "Шеньчжоу-12" із трьома космонавтами на борту зістикувався на орбіті зі станцією "Тяньгун" 17 червня. Для КНР це дев'ятнадцятий політ корабля з космонавтами з початку реалізації програми пілотованих польотів у космос, а також перша пілотована місія до орбітальної станції, яка ще будується.
Фото: CMSA
Для завершення будівництва станції "Тяньгун" потрібно 11 запусків і трохи більше року.
На початку липня двоє китайських космонавтів із нової орбітальної станції "Тяньгун" здійснили перший для КНР із 2008 року вихід у відкритий космос для проведення монтажних робіт.
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