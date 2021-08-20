Китайські космонавти вийшли у відкритий космос

Китайські астронавти Нє Хайшен і Лю Бомін у п'ятницю вранці вийшли з основного модуля "Тяньхе" на споруджуваній китайській космічній станції "Тяньгун" у відкритий космос для проведення монтажних робіт.

Це вдруге, коли члени екіпажу китайської космічної станції залишили модуль для виконання операцій у рамках позакорабельної діяльності, повідомили в Канцелярії програми пілотованої космонавтики Китаю

Це вдруге, коли члени екіпажу китайської космічної станції залишили модуль для виконання операцій у рамках позакорабельної діяльності, повідомили в Канцелярії програми пілотованої космонавтики Китаю.



Фото: CMSA



Фото: CMSA Фото: CMSA

Як повідомлялося, китайський космічний корабель "Шеньчжоу-12" із трьома космонавтами на борту зістикувався на орбіті зі станцією "Тяньгун" 17 червня. Для КНР це дев'ятнадцятий політ корабля з космонавтами з початку реалізації програми пілотованих польотів у космос, а також перша пілотована місія до орбітальної станції, яка ще будується.



Фото: CMSA Фото: CMSA

Для завершення будівництва станції "Тяньгун" потрібно 11 запусків і трохи більше року.

На початку липня двоє китайських космонавтів із нової орбітальної станції "Тяньгун" здійснили перший для КНР із 2008 року вихід у відкритий космос для проведення монтажних робіт.