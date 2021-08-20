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20 08 2021 12:26

Китайські космонавти вийшли у відкритий космос

Це вдруге, коли члени екіпажу китайської космічної станції залишили модуль для виконання операцій у рамках позакорабельної діяльності, повідомили в Канцелярії програми пілотованої космонавтики Китаю
Китайські астронавти Нє Хайшен і Лю Бомін у п'ятницю вранці вийшли з основного модуля "Тяньхе" на споруджуваній китайській космічній станції "Тяньгун" у відкритий космос для проведення монтажних робіт.
Китайські космонавти вийшли у відкритий космос Фото: CMSA
Про це повідомляє Сіньхуа.
 
Це вдруге, коли члени екіпажу китайської космічної станції залишили модуль для виконання операцій у рамках позакорабельної діяльності, повідомили в Канцелярії програми пілотованої космонавтики Китаю.
 

Фото: CMSA
 

Фото: CMSA
 
Як повідомлялося, китайський космічний корабель "Шеньчжоу-12" із трьома космонавтами на борту зістикувався на орбіті зі станцією "Тяньгун" 17 червня. Для КНР це дев'ятнадцятий політ корабля з космонавтами з початку реалізації програми пілотованих польотів у космос, а також перша пілотована місія до орбітальної станції, яка ще будується.
 

Фото: CMSA
 
Для завершення будівництва станції "Тяньгун" потрібно 11 запусків і трохи більше року.
 
На початку липня двоє китайських космонавтів із нової орбітальної станції "Тяньгун" здійснили перший для КНР із 2008 року вихід у відкритий космос для проведення монтажних робіт.
 
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