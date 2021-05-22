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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
22 05 2021 13:58

Китайський марсохід розпочав дослідження Червоної планети

Наступні 90 днів він проведе в пошуках ознак життя на Марсі
Перший китайський марсохід "Чжужун" зійшов з посадочної платформи на поверхню Червоної планети.
Китайський марсохід розпочав дослідження Червоної планети Фото: Укрінформ

Згідно з даними Китайського національного космічного управління, марсохід торкнувся марсіанського грунту в суботу о 10:40 за пекінським часом, повідомляє "Укрінформ".

Фото: CNSA

Названий на честь китайського бога вогню Чжуронга, марсохід кілька днів проводив діагностичні тести, а сьогодні покинув платформу і розпочав своє дослідження. Очікується, що наступні 90 днів він проведе в пошуках ознак життя на Марсі.

Фото: CNSA

15 травня китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі, завдяки чому КНР стала другою країною після США, яка може досліджувати цю планету безпосередньо.

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