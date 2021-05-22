ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОПерший китайський марсохід "Чжужун" зійшов з посадочної платформи на поверхню Червоної планети.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
22 05 2021 13:58
Китайський марсохід розпочав дослідження Червоної планети
Наступні 90 днів він проведе в пошуках ознак життя на Марсі
Фото: Укрінформ
Згідно з даними Китайського національного космічного управління, марсохід торкнувся марсіанського грунту в суботу о 10:40 за пекінським часом, повідомляє "Укрінформ".
Фото: CNSA
Названий на честь китайського бога вогню Чжуронга, марсохід кілька днів проводив діагностичні тести, а сьогодні покинув платформу і розпочав своє дослідження. Очікується, що наступні 90 днів він проведе в пошуках ознак життя на Марсі.
Фото: CNSA
15 травня китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі, завдяки чому КНР стала другою країною після США, яка може досліджувати цю планету безпосередньо.
Читайте також: У NASA назвали мету шостого польоту мінігелікоптера на Марсі
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- У NASA назвали мету шостого польоту мінігелікоптера на Марсі
- Китай запустив на орбіту новий океанографічний супутник
- Курс біткоїна упав нижче позначки в 40 тисяч доларів: у чому причина
- Виведення американських військ з Афганістану може дестабілізувати ситуацію в регіоні
- Китайський космічний корабель вперше приземлився на Марсі
- Марсохід виявив загадкові гірські породи на дні кратера
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
No articles