ТЕХНОЛОГІЇ ФОТООрбітальний апарат китайської космічної місії "Тяньвень-1" передав на Землю нові фотографії всього Марсу після того, як з початку минулого року облетів Червону планету понад 1300 разів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
29 06 2022 16:38
Китайський зонд показав знімки всього Марсу
Фото: NASA/JPL-Caltech
Про це повідомляє Reuters.
Серед знімків, зроблених з космосу, були перші зроблені китайським зондом фотографії південного полюса Марсу.
Інші зображення "Тяньвень-1" включають світлини каньйону відомого як долини Марінера з довжиною в 4 000 кілометрів і височину на півночі Марсу, відомої як Arabia Terra.
Космічний зонд також надіслав зображення з високою роздільною здатністю краю величезного кратера Маундер, а також вид зверху на 18 000-метровий великий щитовий вулкан Гора Аскрійська, вперше виявлений космічним кораблем NASA Mariner 9 понад 50 років тому.
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