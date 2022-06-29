Китайський зонд показав знімки всього Марсу

Орбітальний апарат китайської космічної місії "Тяньвень-1" передав на Землю нові фотографії всього Марсу після того, як з початку минулого року облетів Червону планету понад 1300 разів.

Про це повідомляє Reuters.

Серед знімків, зроблених з космосу, були перші зроблені китайським зондом фотографії південного полюса Марсу.

Інші зображення "Тяньвень-1" включають світлини каньйону відомого як долини Марінера з довжиною в 4 000 кілометрів і височину на півночі Марсу, відомої як Arabia Terra.

Космічний зонд також надіслав зображення з високою роздільною здатністю краю величезного кратера Маундер, а також вид зверху на 18 000-метровий великий щитовий вулкан Гора Аскрійська, вперше виявлений космічним кораблем NASA Mariner 9 понад 50 років тому.