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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
28 12 2021 16:44

LG представила концепцію прозорих дисплеїв

Всі концепції були створені з 139,7-сантиметрових OLED-панелей із роздільною здатністю у 1080 пікселів, із 40% прозорістю та з використанням 8-нм техпроцесу.
Компанія LG Display, що входить до складу південнокорейського конгломерату LG Group, показала на виставці CES 2022 кілька концепцій прозорих OLED-дисплеїв.
LG представила концепцію прозорих дисплеїв Фото: LG Display
Про це повідомляє Engadget.
 
Всі концепції були створені з 139,7-сантиметрових OLED-панелей із роздільною здатністю у 1080 пікселів, із 40% прозорістю та з використанням 8-нм техпроцесу.
 
Фото: LG Display
 
Зазначається, що найбільш привабливою виявилася модель OLED Shelf, яка складається з двох 139,7-сантиметрових OLED-дисплеїв, встановлених один над одним. Ідея полягає в тому, щоб користувачі могли відображати ілюстрацію на одному екрані, а опис мистецтва нижче.
 
Дисплеї також мають шар непрозорого матеріалу, який можна опустити вниз, як тінь, щоб дисплей був подібним до стандартного непрозорого OLED-екрана.
 
Якщо ж самі екрани вимкнути та згорнути непрозорий матеріал, користувачі зможуть побачити об’єкти за екраном як справжні картини.
 
Як повідомлялося, південнокорейська компанія LG 20 грудня представила UltraGear 17G90Q - свій перший ноутбук для геймерів.
 
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