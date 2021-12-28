ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОКомпанія LG Display, що входить до складу південнокорейського конгломерату LG Group, показала на виставці CES 2022 кілька концепцій прозорих OLED-дисплеїв.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
28 12 2021 16:44
LG представила концепцію прозорих дисплеїв
Всі концепції були створені з 139,7-сантиметрових OLED-панелей із роздільною здатністю у 1080 пікселів, із 40% прозорістю та з використанням 8-нм техпроцесу.
Фото: LG Display
Про це повідомляє Engadget.
Всі концепції були створені з 139,7-сантиметрових OLED-панелей із роздільною здатністю у 1080 пікселів, із 40% прозорістю та з використанням 8-нм техпроцесу.
Фото: LG Display
Зазначається, що найбільш привабливою виявилася модель OLED Shelf, яка складається з двох 139,7-сантиметрових OLED-дисплеїв, встановлених один над одним. Ідея полягає в тому, щоб користувачі могли відображати ілюстрацію на одному екрані, а опис мистецтва нижче.
Дисплеї також мають шар непрозорого матеріалу, який можна опустити вниз, як тінь, щоб дисплей був подібним до стандартного непрозорого OLED-екрана.
Якщо ж самі екрани вимкнути та згорнути непрозорий матеріал, користувачі зможуть побачити об’єкти за екраном як справжні картини.
Як повідомлялося, південнокорейська компанія LG 20 грудня представила UltraGear 17G90Q - свій перший ноутбук для геймерів.
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