LG представила концепцію прозорих дисплеїв

Компанія LG Display, що входить до складу південнокорейського конгломерату LG Group, показала на виставці CES 2022 кілька концепцій прозорих OLED-дисплеїв.

Всі концепції були створені з 139,7-сантиметрових OLED-панелей із роздільною здатністю у 1080 пікселів, із 40% прозорістю та з використанням 8-нм техпроцесу.

Всі концепції були створені з 139,7-сантиметрових OLED-панелей із роздільною здатністю у 1080 пікселів, із 40% прозорістю та з використанням 8-нм техпроцесу.

Фото: LG Display

Зазначається, що найбільш привабливою виявилася модель OLED Shelf, яка складається з двох 139,7-сантиметрових OLED-дисплеїв, встановлених один над одним. Ідея полягає в тому, щоб користувачі могли відображати ілюстрацію на одному екрані, а опис мистецтва нижче.

Дисплеї також мають шар непрозорого матеріалу, який можна опустити вниз, як тінь, щоб дисплей був подібним до стандартного непрозорого OLED-екрана.

Якщо ж самі екрани вимкнути та згорнути непрозорий матеріал, користувачі зможуть побачити об’єкти за екраном як справжні картини.

Як повідомлялося, південнокорейська компанія LG 20 грудня представила UltraGear 17G90Q - свій перший ноутбук для геймерів.