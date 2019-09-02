Лобове зіткнення потягів в Каталонії: більше 100 поранених

В Іспанії поблизу Барселони сталося зіткнення двох пасажирських потягів, в результаті чого одна людина загинула, ще близько сотні людей постраждали.

"Приміські поїзди зіткнулися "лоб в лоб" на лінії між містами Сан-Вісенте-де-Кастельет і Манреса, на північний захід від Барселони. Один з них прямував в Барселону, а другий в Манресу", - повідомляє CCMA.



Фото: ccma.cat

На цей момент невідомо, чому потяги опинилися на одній колії.



Фото: ccma.cat

В управлінні цивільного захисту Каталонії повідомили, що троє потерпілих перебувають у важкому стані, 16 - у задовільному, ще 76 - отримали незначні травми.

Всього у двох потягах на момент аварії їхали близько 400 людей.

Інцидент стався на тій же лінії, що й аварія в листопаді минулого року, яка забрала життя однієї людини, постраждали тоді 49 осіб.

Після зіткнення один із потягів зійшов із рейок. Рух залізничною лінією, де сталася аварія, зупинили.

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