Лобове зіткнення потягів в Каталонії: більше 100 поранених
"Приміські поїзди зіткнулися "лоб в лоб" на лінії між містами Сан-Вісенте-де-Кастельет і Манреса, на північний захід від Барселони. Один з них прямував в Барселону, а другий в Манресу", - повідомляє CCMA.
Фото: ccma.cat
На цей момент невідомо, чому потяги опинилися на одній колії.
Фото: ccma.cat
В управлінні цивільного захисту Каталонії повідомили, що троє потерпілих перебувають у важкому стані, 16 - у задовільному, ще 76 - отримали незначні травми.
Всього у двох потягах на момент аварії їхали близько 400 людей.
Інцидент стався на тій же лінії, що й аварія в листопаді минулого року, яка забрала життя однієї людини, постраждали тоді 49 осіб.
Після зіткнення один із потягів зійшов із рейок. Рух залізничною лінією, де сталася аварія, зупинили.
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