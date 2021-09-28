Макрон подав скаргу на фотографа за знімки у плавках під час відпустки
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
За словами Макрона, публікація таких фото є вторгненням у приватне життя. Прокуратура почала розслідування за даним фактом.
Фото: Твіттер Nenad ZORKIĆ
Фото: Твіттер Nenad ZORKIĆ
Знімки були зроблені фотографом Тібо Даліфардом для бульварного журналу Voici у 2020 році, коли Макрон був у відпустці на Лазурному березі. На одному фото він в плавках біля своєї дружини Бріджит, на іншому катається на гідроциклі.
Фотографія з гідроциклом була використана на виставці, присвяченій президентам Франції, в одній з галерей Парижа.
За словами Даліфарда, представники Єлисейського палацу зв'язалися з галереєю і попросили "негайно зняти фотографію".
"На фото на гідроциклі зображений молодий, динамічний президент майже в стилі Кеннеді, тому я не бачу на знімку нічого поганого", - сказав фотограф.
Читайте також: У Франції чоловік дав ляпаса президентові Макрону
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Поліція Стокгольма закликала жителів не робити селфі з лосями
- Астронавт показав яскраве полярне сяйво з космосу
- Доломітові Альпи готують до сезону: на гірськолижних курортах Італії склали нові правила для туристів
- Меркель і Макрон підтвердили готовність до зустрічі в нормандському форматі в Берліні
- В Іспанії 25 тисяч людей зібралися на вечірку попри заборону
- Деталі тристоронньої угоди між США,Британією і Австралією про новий союз були узгоджені таємно від Франці
Додати коментар