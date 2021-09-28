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ВІДПОЧИНОК ФОТО
28 09 2021 10:21

Макрон подав скаргу на фотографа за знімки у плавках під час відпустки

Знімки були зроблені фотографом Тібо Даліфардом для бульварного журналу Voici у 2020 році, коли Макрон був у відпустці на Лазурному березі
Президент Франції Еммануель Макрон подав скаргу проти фотографа, який сфотографував його під час відпочинку в плавках і на водному мотоциклі.
Макрон подав скаргу на фотографа за знімки у плавках під час відпустки Фото: Ukrinform

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За словами Макрона, публікація таких фото є вторгненням у приватне життя. Прокуратура почала розслідування за даним фактом.

Фото: Твіттер Nenad ZORKIĆ

Фото: Твіттер Nenad ZORKIĆ

Знімки були зроблені фотографом Тібо Даліфардом для бульварного журналу Voici у 2020 році, коли Макрон був у відпустці на Лазурному березі. На одному фото він в плавках біля своєї дружини Бріджит, на іншому катається на гідроциклі.

Фотографія з гідроциклом була використана на виставці, присвяченій президентам Франції, в одній з галерей Парижа.

За словами Даліфарда, представники Єлисейського палацу зв'язалися з галереєю і попросили "негайно зняти фотографію".

"На фото на гідроциклі зображений молодий, динамічний президент майже в стилі Кеннеді, тому я не бачу на знімку нічого поганого", - сказав фотограф.

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