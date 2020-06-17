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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
17 06 2020 13:07

Марсохід NASA зробив унікальні фото Землі і Венери з поверхні Марса

В NASA зазначили, що марсохід зробив дві окремих фотографії Землі і Венери. Згодом їх об'єднали в один кадр, щоб створити панорамне зображення
Марсохід Curiosity американського аерокосмічного агентства NASA зробив унікальні знімки Землі і Венери з поверхні Марса.
Марсохід NASA зробив унікальні фото Землі і Венери з поверхні Марса Фото: esa.com

Про це повідомляється на сайті NASA, зазначає "Укрінфрорм".

Фото були зроблені 5 червня 2020 року через 75 хвилин після сонячного заходу на Марсі (на 2784-й марсіанський день місії Curiosity).

Фото: NASA

В NASA зазначили, що марсохід зробив дві окремих фотографії Землі і Венери. Згодом їх об'єднали в один кадр, щоб створити панорамне зображення.

На цьому знімку Земля і Венера видно як невеликі точки світла, розташовані у відносній близькості одна до одної. Приблизно так ми бачимо яскраві зірки вночі.

Нагадаємо, що над Марсом помітили зелений серпанок із "підсвіткою"

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