Марсохід NASA зробив унікальні фото Землі і Венери з поверхні Марса

Про це повідомляється на сайті NASA, зазначає "Укрінфрорм".

Фото були зроблені 5 червня 2020 року через 75 хвилин після сонячного заходу на Марсі (на 2784-й марсіанський день місії Curiosity).

Фото: NASA

В NASA зазначили, що марсохід зробив дві окремих фотографії Землі і Венери. Згодом їх об'єднали в один кадр, щоб створити панорамне зображення.

На цьому знімку Земля і Венера видно як невеликі точки світла, розташовані у відносній близькості одна до одної. Приблизно так ми бачимо яскраві зірки вночі.