ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОМарсохід Curiosity американського аерокосмічного агентства NASA зробив унікальні знімки Землі і Венери з поверхні Марса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
17 06 2020 13:07
Марсохід NASA зробив унікальні фото Землі і Венери з поверхні Марса
В NASA зазначили, що марсохід зробив дві окремих фотографії Землі і Венери. Згодом їх об'єднали в один кадр, щоб створити панорамне зображення
Фото: esa.com
Про це повідомляється на сайті NASA, зазначає "Укрінфрорм".
Фото були зроблені 5 червня 2020 року через 75 хвилин після сонячного заходу на Марсі (на 2784-й марсіанський день місії Curiosity).
Фото: NASA
В NASA зазначили, що марсохід зробив дві окремих фотографії Землі і Венери. Згодом їх об'єднали в один кадр, щоб створити панорамне зображення.
На цьому знімку Земля і Венера видно як невеликі точки світла, розташовані у відносній близькості одна до одної. Приблизно так ми бачимо яскраві зірки вночі.
Нагадаємо, що над Марсом помітили зелений серпанок із "підсвіткою"
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