Реєстрація Вхід
RSS
ФОТО
10 11 2021 12:11

Марсохід Perseverance взяв нові зразки каменю

Зазирнути усередину, щоб подивитися на те, що ніхто ніколи не бачив. Я відшліфував невелику ділянку цього каменю, щоб видалити поверхневий шар та заглянути під нього. Орієнтуюсь на мою наступну мету щодо взяття зразків на Марсі
Марсохід NASA Perseverance в рамках своєї місії добув зразки каменю на Червоній планеті.
Марсохід Perseverance взяв нові зразки каменю Фото: NASA`s Mars Exploration Program
Про це повідомляють на сторінці марсохода у Твіттері.
 
 
 
 
 
 
Марсохід Perseverance взяв нові зразки каменю / Фото: mars.nasa
 
азирнути усередину, щоб подивитися на те, що ніхто ніколи не бачив. Я відшліфував невелику ділянку цього каменю, щоб видалити поверхневий шар та заглянути під нього. Орієнтуюсь на мою наступну мету щодо взяття зразків на Марсі", - йдеться у повідомленні, яке написали працівники NASA від імені марсохода Perseverance.
 
Також NASA опублікувало низку знімків з місця, де були взяті зразки.
 
Як пише Space.com, марсохід вже зібрав два зразки під час попередньої роботи з пошуку давніх мікробів на Марсі. Мета полягає в тому, щоб помістити великий набір цих колекцій у контейнери та залишити їх для майбутньої місії щодо повернення зразків.
 
Perseverance також виконує більшу місію з пошуку доказів наявності слідів стародавнього життя на дні кратера Єзеро.
 
Як повідомлялося, мінігелікоптер Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance у межах дослідницької місії NASA, здійснив п’ятнадцятий політ на Червоній планеті. Він тривав 128,8 секунди. Попередній політ Ingenuity відбувся 24 жовтня.
 
Марсохід Perseverance доправлений на Марс разом із гелікоптером Ingenuity у межах дослідницької місії NASA 18 лютого 2021 року, після майже 7 місяців польоту.
 
Одне з його завдань - зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції та NASA.
 
Читайте також: Науковці з'ясували, де саме на Марсі треба шукати сліди життя
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Не кубометри, а кіловат-години

Не кубометри, а кіловат-години

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.