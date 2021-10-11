ФОТОМарсохід NASA Perseverance в рамках своєї місії добув зразки каменю на Червоній планеті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
10 11 2021 12:11
Марсохід Perseverance взяв нові зразки каменю
Зазирнути усередину, щоб подивитися на те, що ніхто ніколи не бачив. Я відшліфував невелику ділянку цього каменю, щоб видалити поверхневий шар та заглянути під нього. Орієнтуюсь на мою наступну мету щодо взяття зразків на Марсі
Фото: NASA`s Mars Exploration Program
Про це повідомляють на сторінці марсохода у Твіттері.
Марсохід Perseverance взяв нові зразки каменю / Фото: mars.nasa
"Зазирнути усередину, щоб подивитися на те, що ніхто ніколи не бачив. Я відшліфував невелику ділянку цього каменю, щоб видалити поверхневий шар та заглянути під нього. Орієнтуюсь на мою наступну мету щодо взяття зразків на Марсі", - йдеться у повідомленні, яке написали працівники NASA від імені марсохода Perseverance.
Також NASA опублікувало низку знімків з місця, де були взяті зразки.
Як пише Space.com, марсохід вже зібрав два зразки під час попередньої роботи з пошуку давніх мікробів на Марсі. Мета полягає в тому, щоб помістити великий набір цих колекцій у контейнери та залишити їх для майбутньої місії щодо повернення зразків.
Perseverance також виконує більшу місію з пошуку доказів наявності слідів стародавнього життя на дні кратера Єзеро.
Як повідомлялося, мінігелікоптер Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance у межах дослідницької місії NASA, здійснив п’ятнадцятий політ на Червоній планеті. Він тривав 128,8 секунди. Попередній політ Ingenuity відбувся 24 жовтня.
Марсохід Perseverance доправлений на Марс разом із гелікоптером Ingenuity у межах дослідницької місії NASA 18 лютого 2021 року, після майже 7 місяців польоту.
Одне з його завдань - зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції та NASA.
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