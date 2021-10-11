Марсохід NASA Perseverance в рамках своєї місії добув зразки каменю на Червоній планеті.

Зазирнути усередину, щоб подивитися на те, що ніхто ніколи не бачив. Я відшліфував невелику ділянку цього каменю, щоб видалити поверхневий шар та заглянути під нього. Орієнтуюсь на мою наступну мету щодо взяття зразків на Марсі

Про це повідомляють на сторінці марсохода у Твіттері.

Марсохід Perseverance взяв нові зразки каменю / Фото: mars.nasa

"Зазирнути усередину, щоб подивитися на те, що ніхто ніколи не бачив. Я відшліфував невелику ділянку цього каменю, щоб видалити поверхневий шар та заглянути під нього. Орієнтуюсь на мою наступну мету щодо взяття зразків на Марсі", - йдеться у повідомленні, яке написали працівники NASA від імені марсохода Perseverance.

Також NASA опублікувало низку знімків з місця, де були взяті зразки.

Як пише Space.com, марсохід вже зібрав два зразки під час попередньої роботи з пошуку давніх мікробів на Марсі. Мета полягає в тому, щоб помістити великий набір цих колекцій у контейнери та залишити їх для майбутньої місії щодо повернення зразків.

Perseverance також виконує більшу місію з пошуку доказів наявності слідів стародавнього життя на дні кратера Єзеро.

Як повідомлялося, мінігелікоптер Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance у межах дослідницької місії NASA, здійснив п’ятнадцятий політ на Червоній планеті. Він тривав 128,8 секунди. Попередній політ Ingenuity відбувся 24 жовтня.

Марсохід Perseverance доправлений на Марс разом із гелікоптером Ingenuity у межах дослідницької місії NASA 18 лютого 2021 року, після майже 7 місяців польоту.

Одне з його завдань - зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції та NASA.

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