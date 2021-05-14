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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
14 05 2021 11:51

Марсохід виявив загадкові гірські породи на дні кратера

Команда місії хоче дізнатися, чи є походження каменів вулканічним або ж осадовим
Марсохід NASA Perseverance сфотографував загадкові гірські породи на дні кратера Єзеро на Червоній планеті.
Марсохід виявив загадкові гірські породи на дні кратера Фото: nasa.gov
Кадри вдалося отримати за допомогою пристрою Mastcam-Z з двома камерами та масштабуванням, який знаходиться на поверхні марсохода, повідомляє Укрінформ з посиланням на Space.com.
 

Фото: nasa.gov
 
Також Perseverance детально вивчив сусідні гірські породи за допомогою двох інших інструментів – лазера SuperCam і камери WATSON ("Ширококутний топографічний датчик для операцій і інженерії") на кінці свого маніпулятора.
 

Фото: nasa.gov
 
Як зазначається, команда місії хоче дізнатися, чи є походження каменів вулканічним або ж осадовим. Вулканічні породи можуть служити геологічними годинниками, дозволяючи дослідникам краще зрозуміти історію та еволюцію Єзеро, в якому мільярди років тому перебували озеро і дельта річки.
 
А осадові породи, які з часом утворюються в результаті осаду бруду і піску, мають великий потенціал для збереження ознак марсіанського життя, якщо воно коли-небудь існувало в Єзеро.
 
Пошук біосигнатур - одне з двох основних завдань місії Perseverance, разом зі збором і зберіганням декількох десятків зразків, які потенційно мають астробіологічне значення.
 
Цей марсіанський матеріал буде доставлений на Землю в рамках спільної кампанії NASA і Європейського космічного агентства, можливо, вже в 2031 році.
 
Для визначення походження порід Єзеро може знадобитися шліфування їх поверхонь і отримання інформації про склад з їх надр за допомогою двох інших інструментів на маніпуляторі марсохода: PIXL ("Планетарний інструмент для рентгенівської літохіміі") і SHERLOC ("Сканування придатних для життя середовищ для органічних і хімічних речовин"), йдеться у повідомленні.
 
Як повідомлялося, марсохід Perseverance Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) прибув на Марс 18 лютого після майже 7 місяців польоту.
 
19 квітня NASA вперше в історії запустило літальний апарат на Марсі - надлегкий мінігелікоптер Ingenuity. Вертоліт вартістю 85 млн дол. став першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.
 
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