RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
12 07 2022 13:37

Meta розробила систему на основі штучного інтелекту для перевірки джерел у Вікіпедії

Компанія Meta Platforms розробила систему на основі штучного інтелекту (ШІ), яка може сканувати статтю у Вікіпедії, аналізувати джерела, на які посилається стаття, та визначати, чи потрібно змінити деякі з них.
Meta розробила систему на основі штучного інтелекту для перевірки джерел у Вікіпедії Фото: з вільних джерел
Зазначається, що редактори Вікіпедії працюють над тим, щоб інформація у статті Вікіпедії була точною, перевіряючи джерело, з якого було процитована ця інформація. Перевірка всіх джерел, цитованих у статті, може зайняти багато часу, повідомляє SiliconANGLE.
 
Система на основі штучного інтелекту від Meta має на меті полегшити роботу редакторів Вікіпедії, частково автоматизувавши перегляд джерел у статтях. Система може просканувати статтю та визначити, чи є в ній частина інформації, що підкріплена сумнівним джерелом. Крім того, вона може рекомендувати більш релевантні джерела.
 
Наприклад, стаття у Вікіпедії про певний продукт компанії Apple може випадково посилатися на сторінку вебсайту Apple, де обговорюється зовсім інший продукт. Розроблена система може визначити, що таке джерело є неправильним, і порекомендувати правильну сторінку на вебсайті Apple, на яку має посилатися стаття у Вікіпедії.
 
 
Meta навчила цю систему виявляти помилкові джерела, навчивши її на чотирьох мільйонах фрагментів тексту інформації з Вікіпедії. Крім того, Meta створила базу даних під назвою Sphere, яка містить 134 мільйони документів, отриманих із відкритої мережі. Коли система на основі ШІ знаходить сумнівне джерело в статті Вікіпедії, то шукає в даних Sphere, щоб знайти більш відповідне.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.