ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОКомпанія Meta Platforms розробила систему на основі штучного інтелекту (ШІ), яка може сканувати статтю у Вікіпедії, аналізувати джерела, на які посилається стаття, та визначати, чи потрібно змінити деякі з них.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
12 07 2022 13:37
Meta розробила систему на основі штучного інтелекту для перевірки джерел у Вікіпедії
Фото: з вільних джерел
Зазначається, що редактори Вікіпедії працюють над тим, щоб інформація у статті Вікіпедії була точною, перевіряючи джерело, з якого було процитована ця інформація. Перевірка всіх джерел, цитованих у статті, може зайняти багато часу, повідомляє SiliconANGLE.
Система на основі штучного інтелекту від Meta має на меті полегшити роботу редакторів Вікіпедії, частково автоматизувавши перегляд джерел у статтях. Система може просканувати статтю та визначити, чи є в ній частина інформації, що підкріплена сумнівним джерелом. Крім того, вона може рекомендувати більш релевантні джерела.
Наприклад, стаття у Вікіпедії про певний продукт компанії Apple може випадково посилатися на сторінку вебсайту Apple, де обговорюється зовсім інший продукт. Розроблена система може визначити, що таке джерело є неправильним, і порекомендувати правильну сторінку на вебсайті Apple, на яку має посилатися стаття у Вікіпедії.
Meta навчила цю систему виявляти помилкові джерела, навчивши її на чотирьох мільйонах фрагментів тексту інформації з Вікіпедії. Крім того, Meta створила базу даних під назвою Sphere, яка містить 134 мільйони документів, отриманих із відкритої мережі. Коли система на основі ШІ знаходить сумнівне джерело в статті Вікіпедії, то шукає в даних Sphere, щоб знайти більш відповідне.
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