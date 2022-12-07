Meta розробила систему на основі штучного інтелекту для перевірки джерел у Вікіпедії

Компанія Meta Platforms розробила систему на основі штучного інтелекту (ШІ), яка може сканувати статтю у Вікіпедії, аналізувати джерела, на які посилається стаття, та визначати, чи потрібно змінити деякі з них.

Зазначається, що редактори Вікіпедії працюють над тим, щоб інформація у статті Вікіпедії була точною, перевіряючи джерело, з якого було процитована ця інформація. Перевірка всіх джерел, цитованих у статті, може зайняти багато часу, повідомляє SiliconANGLE.

Система на основі штучного інтелекту від Meta має на меті полегшити роботу редакторів Вікіпедії, частково автоматизувавши перегляд джерел у статтях. Система може просканувати статтю та визначити, чи є в ній частина інформації, що підкріплена сумнівним джерелом. Крім того, вона може рекомендувати більш релевантні джерела.

Наприклад, стаття у Вікіпедії про певний продукт компанії Apple може випадково посилатися на сторінку вебсайту Apple, де обговорюється зовсім інший продукт. Розроблена система може визначити, що таке джерело є неправильним, і порекомендувати правильну сторінку на вебсайті Apple, на яку має посилатися стаття у Вікіпедії.

Meta навчила цю систему виявляти помилкові джерела, навчивши її на чотирьох мільйонах фрагментів тексту інформації з Вікіпедії. Крім того, Meta створила базу даних під назвою Sphere, яка містить 134 мільйони документів, отриманих із відкритої мережі. Коли система на основі ШІ знаходить сумнівне джерело в статті Вікіпедії, то шукає в даних Sphere, щоб знайти більш відповідне.