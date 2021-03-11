Microsoft слідом за Facebook створює власний "метавсесвіт"

Компанія Microsoft слідом за Facebook запропонувала своє бачення зустрічей доповненої та віртуальної реальності (AR/VR) - у Mesh for Teams.

За розрахунками Microsoft, новий сервіс поєднує можливості AR/VR Microsoft Mesh, що дозволяє людям у різних місцях долучатися до спільного робочого простору за допомогою AR та VR, з інструментами продуктивності Teams

Про це повідомляє Venture Beat.

Нові функції Teams дозволять підприємствам створювати імерсивні простори, в яких можуть зустрічатися співробітники.

За розрахунками Microsoft, новий сервіс поєднує можливості AR/VR Microsoft Mesh, що дозволяє людям у різних місцях долучатися до спільного робочого простору за допомогою AR та VR, з інструментами продуктивності Teams.

Корпоративний віцепрезидент Microsoft Джефф Тепер зауважив, що Mesh ґрунтується на наявних функціях Teams, таких як режим Together та Перегляд доповідача (Presenter), які роблять віддалені відеозустрічі більш захопливими.

Представлена раніше технологія змішаної реальності Mesh дозволяє об'єднувати користувачів різних пристроїв - від смартфонів та традиційних ПК до VR-шоломів - в одному віртуальному просторі.

Нову технологію запустять у тестовому режимі у першій половині 2022 року. Користувачі зможуть долучатися до стандартної зустрічі Teams з налаштованим аватаром, а організації - створювати всередині Teams простори ("метавсесвіти").