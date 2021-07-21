Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook, пише "Економічна правда".
Інвесторам запропонували 5 випусків цінних паперів в національній валюті і один випуск в іноземній валюті.
Фото: Економічна правда
Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років. Строк обігу облігацій, запропонованих у євро, становив 1 рік.
"Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 7,5 млрд гривень.
Найбільший попит був зосереджений на 2-річних ОВДП, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 5,4 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
При цьому, середньозважені ставки за ОВДП залишились незмінними. Середньозважена дохідність 1-річних ОВДП склала 10,99%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних - 12,09%, 3-річних - 12,30%, 5-річних - 12,59%.
Водночас від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили €8 млн. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП, номінованих у євро, склала 2,50% за 1-річними облігаціями.
Нагадаємо, що на фондовому ринку поповнення: єврооблігації Укрексіму, МХП, "Нафтогазу", ДТЕК ВДЕ і "Vodafone Україна"
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