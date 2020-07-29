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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
29 07 2020 09:10

Місце з останньої картини ван Гога знайшли у Франції за допомогою столітньої листівки

"Інститут ван Гога" разом із місцевою владою зробив огорожу біля дерев, щоб уберегти це місце від занедбання
Дослідник творчості нідерландського художника Вінсента ван Гога та науковий керівник "Інституту ван Гога" Вутер ван дер Веен знайшов місце, яке зображене на останній роботі митця "Коріння дерев".
Місце з останньої картини ван Гога знайшли у Франції за допомогою столітньої листівки Фото: Музей Ван Гога

Про це повідомляє пресслужба Музею Ван Гога в Амстердамі, пише "Громадське".

Як пише видання Le Mond, на час карантину мистецтвознавець застряг у себе вдома у Страсбурзі. Тоді він вирішив класифікувати листівки, які раніше оцифрував у муніципалітеті Овер-сюр-Уаз (Франції). Тоді він помітив листівки, зроблену до 1910 року, на якій зображено село, де ван Гог провів 70 своїх останніх днів.

У травні, після послаблення обмежень, Веен поїхав до Овер-сюр-Уаз та знайшов там за 150 метрів від готелю, де мешкав художник, потрібні стовбури дерев.

Мистецтвознавець розповів, що порівняння форми схилу, коріння, складу землі на листівці, картині та особисто доводять - це місце з останньої картини ван Гога.

Остання картина Вінсента ван Гога "Коріння дерев"

Фото: Музей Ван Гога

Листівка Овер-сюр-Уаз

Фото: Музей Ван Гога

Коріння дерев із картини ван Гога

Фото: Музей Ван Гога

"Сонячне світло, намальоване ван Гогом, вказує на те, що останні мазки він зробив наприкінці дня. А це дає нам більше інформації про день, коли він помер", - сказав Вутер ван дер Веен.

"Інститут ван Гога" разом із місцевою владою зробив огорожу біля дерев, щоб уберегти це місце від занедбання.

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