Місце з останньої картини ван Гога знайшли у Франції за допомогою столітньої листівки
Про це повідомляє пресслужба Музею Ван Гога в Амстердамі, пише "Громадське".
Як пише видання Le Mond, на час карантину мистецтвознавець застряг у себе вдома у Страсбурзі. Тоді він вирішив класифікувати листівки, які раніше оцифрував у муніципалітеті Овер-сюр-Уаз (Франції). Тоді він помітив листівки, зроблену до 1910 року, на якій зображено село, де ван Гог провів 70 своїх останніх днів.
У травні, після послаблення обмежень, Веен поїхав до Овер-сюр-Уаз та знайшов там за 150 метрів від готелю, де мешкав художник, потрібні стовбури дерев.
Мистецтвознавець розповів, що порівняння форми схилу, коріння, складу землі на листівці, картині та особисто доводять - це місце з останньої картини ван Гога.
Остання картина Вінсента ван Гога "Коріння дерев"
Фото: Музей Ван Гога
Листівка Овер-сюр-Уаз
Фото: Музей Ван Гога
Коріння дерев із картини ван Гога
Фото: Музей Ван Гога
"Сонячне світло, намальоване ван Гогом, вказує на те, що останні мазки він зробив наприкінці дня. А це дає нам більше інформації про день, коли він помер", - сказав Вутер ван дер Веен.
"Інститут ван Гога" разом із місцевою владою зробив огорожу біля дерев, щоб уберегти це місце від занедбання.
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