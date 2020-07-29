Місце з останньої картини ван Гога знайшли у Франції за допомогою столітньої листівки

"Інститут ван Гога" разом із місцевою владою зробив огорожу біля дерев, щоб уберегти це місце від занедбання

Про це повідомляє пресслужба Музею Ван Гога в Амстердамі, пише "Громадське".

Як пише видання Le Mond, на час карантину мистецтвознавець застряг у себе вдома у Страсбурзі. Тоді він вирішив класифікувати листівки, які раніше оцифрував у муніципалітеті Овер-сюр-Уаз (Франції). Тоді він помітив листівки, зроблену до 1910 року, на якій зображено село, де ван Гог провів 70 своїх останніх днів.

У травні, після послаблення обмежень, Веен поїхав до Овер-сюр-Уаз та знайшов там за 150 метрів від готелю, де мешкав художник, потрібні стовбури дерев.

Мистецтвознавець розповів, що порівняння форми схилу, коріння, складу землі на листівці, картині та особисто доводять - це місце з останньої картини ван Гога.

Остання картина Вінсента ван Гога "Коріння дерев"

Фото: Музей Ван Гога

Листівка Овер-сюр-Уаз Фото: Музей Ван Гога Коріння дерев із картини ван Гога Фото: Музей Ван Гога

"Сонячне світло, намальоване ван Гогом, вказує на те, що останні мазки він зробив наприкінці дня. А це дає нам більше інформації про день, коли він помер", - сказав Вутер ван дер Веен.

"Інститут ван Гога" разом із місцевою владою зробив огорожу біля дерев, щоб уберегти це місце від занедбання.

Читайте також: В англійському Оксфорді з галереї вкрали три картини вартістю мільйони фунтів стерлінгів