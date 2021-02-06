ВІДПОЧИНОК ФОТОВ одному з престижних районів Лондона збудували прозорий басейн між двома хмарочосами.
Фото: Getty ImagesПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
02 06 2021 12:35
Між двома лондонськими хмарочосами збудували прозорий басейн
Довжина басейну становить 25 метрів, ширина 5 метрів та глибина 3 метри
Фото: Getty Images
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mirror.
На висоті 35 метрів структура прозорого басейну з’єднує дахи двох хмарочосів з видом на парламент Великої Британії та одне з найбільших оглядових коліс у світі - Лондонське око.
Фото: Getty Images
Довжина басейну становить 25 метрів, ширина 5 метрів та глибина 3 метри.
Фото: Getty Images
Доступ до нього відкритий для мешканців квартир обох будинків та їхніх гостей.
Фото: Getty Images
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