Море за сіткою: Замінований сезон на одеських пляжах

На пляжах Одеси почали встановлювати огорожі з сітки, щоб закрити відпочивальникам прохід до моря.

Охочі хоча б прийняти сонячні ванни розташувалися на шезлонгах, рушниках та у облаштованих зонах уздовж нових огорож. Хоча поруч – таблички з інформацією про заборону перебувати на піску й купатися через те, що акваторія замінована, повідомляє "Укрінформ".





















Проте деяких відпочивальників обмежувальні сітки не зупиняють – йдуть у воду попри мінну небезпеку.











Як повідомлялося раніше, голова Одеської ОВА Максим Марченко видав 24 травня розпорядження "про заборону відвідування пляжів у межах прибережної захисної смуги Чорного моря, яким передбачено посилений контроль за узбережжям на предмет виявлення підозрілих або небезпечних предметів".

Згідно з розпорядженням, на пляжах можна перебувати лише тим, хто виконує військові чи спеціальні завдання. Власники та користувачі приміщень, земельних ділянок, суміжних з пляжами, так само як і власники та адміністратори ресторанів, готелів, об'єктів туризму тощо, які мають виходи на пляжі, мають забезпечити дотримання цієї заборони.

Речниця ДСНС Одеської області Марина Мартиненко на брифінгу 30 червня повідомила, що пляжі в області не відкриватимуть через загрозу мін та ворожих атак.



Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ