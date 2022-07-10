Музейний комплекс митрополита Шептицького створять у Львові

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.

За словами Козицького, з 2008 року релігійна спільнота Львова та області докладали чималих зусиль для збереження та відбудови храму Святого Казимира і монастиря Чернечого ордену реформаторів. У 2020 році офіційно відкрили музей митрополита Андрея Шептицького, але експозиція розташовувалась лише на першому поверсі. Інші приміщення колишнього монастиря перебували у користуванні Львівського державного університету внутрішніх справ.

"Під час візиту на Львівщину в 2019 році Президент України Володимир Зеленський наголосив, що держава прагне сприяти у розбудові великого духовно-освітнього центру Митрополита Шептицького на всій території колишніх монастирів реформатів та сестер милосердя і доручив відновити справедливість. Доручення Президента виконали", - заявив глава ОВА.

Відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації приміщення передали Курії Львівської архиєпархії Української греко-католицької церкви. Львівський державний університет внутрішніх справ натомість отримав інше приміщення, яке відповідає потребам освітнього процесу.

За словами отця Севастьяна (Дмитруха), на понад 2000 квадратних метрів простору планують створити розширену експозицію музею, а також реставраційну майстерню, дитячу кімнату, лекторії та приміщення для скаутських сходин.

Як повідомлялося, у селі Прилбичі Львівської області демонтували встановлений на подвір'ї маєтку митрополита Андрея Шептицького пам’ятник радянській армії.