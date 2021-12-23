"Мисливець за астероїдами" NASA зробив перші світлини космосу

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Укрінформ.

Фото: NASA

Перша фотографія була зроблена 7 грудня на відстані близько 3,2 млн км (11 світлових секунд) від Землі. На ній можна побачити близько десятка зірок поблизу місця перетину сузір'їв Персея, Овна й Тельця.

Фото: NASA

На другій фотографії, зробленій 10 грудня, можна розгледіти розсіяне скупчення зірок Мессьє 38 в сузір'ї Візничого, що за близько 4 200 світлових років від нашої планети.

Як повідомлялося, 24 листопада NASA спільно з компанією SpaceX успішно запустили в космос ракету-носій Falcon 9 з апаратом місії Double Asteroid Redirection Test (DART).

Місія NASA з перенаправлення астероїдів - перша спроба перевірити, чи є реалістичною зміна курсу астероїда.

За розрахунками фахівців NASA, восени наступного року апарат DART зіткнеться з невеликим астероїдом, що не становить небезпеки для Землі. NASA відстежуватиме зміну його орбіти за допомогою наземних телескопів.

Нагадаємо, що NASA оголосило нову дату відправки першого туристичного екіпажу на МКС