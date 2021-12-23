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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
23 12 2021 14:08

"Мисливець за астероїдами" NASA зробив перші світлини космосу

Перша фотографія була зроблена 7 грудня на відстані близько 3,2 млн км (11 світлових секунд) від Землі
Космічний корабель місії DART Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA), запущений наприкінці листопада для перевірки технології відхилення траєкторії космічних тіл, надіслав свої перші світлини космосу.
"Мисливець за астероїдами" NASA зробив перші світлини космосу Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Укрінформ.

Фото: NASA

Перша фотографія була зроблена 7 грудня на відстані близько 3,2 млн км (11 світлових секунд) від Землі. На ній можна побачити близько десятка зірок поблизу місця перетину сузір'їв Персея, Овна й Тельця.

Фото: NASA

На другій фотографії, зробленій 10 грудня, можна розгледіти розсіяне скупчення зірок Мессьє 38 в сузір'ї Візничого, що за близько 4 200 світлових років від нашої планети.

Як повідомлялося, 24 листопада NASA спільно з компанією SpaceX успішно запустили в космос ракету-носій Falcon 9 з апаратом місії Double Asteroid Redirection Test (DART).

Місія NASA з перенаправлення астероїдів - перша спроба перевірити, чи є реалістичною зміна курсу астероїда.

За розрахунками фахівців NASA, восени наступного року апарат DART зіткнеться з невеликим астероїдом, що не становить небезпеки для Землі. NASA відстежуватиме зміну його орбіти за допомогою наземних телескопів.

Нагадаємо, що NASA оголосило нову дату відправки першого туристичного екіпажу на МКС

 

 

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ТЕГИ: NASA, космос

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