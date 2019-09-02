На архіпелазі Нова Земля введено надзвичайний стан через нашестя ведмедів

На архіпелазі Нова Земля (Архангельська область, РФ) ввели режим надзвичайної ситуації через масову навалу білих ведмедів на територію населених пунктів. Люди налякані, оскільки дикі тварини проявляють агресію і нападають. Вони також заходять у житлові приміщення.

На архіпелазі живуть близько 2,5 тисячі осіб, більшу частину складають військовослужбовці. На Новій Землі є два населених пункти (селища Білуша-Губа та Рогачово) і кілька пунктів, де проходять службу військові.

Як повідомляє прес-служба області, у районі селища Белушья Губа помічено 52 ведмеді. Ймовірно, тварин до місця проживання людей привернули харчові відходи, так як вони відчувають голод.

"Більше п'яти тварин не залишають гарнізон, в буквальному сенсі ганяються за людьми і навіть заходять у під'їзди житлових будинків", - заявила глава адміністрації Нової Землі Жиганши Мусіна, інформує Meduza.



Фото: gazeta.ru

Федеральна служба з нагляду у сфері природокористування заборонила відстрілювати ведмедів, так як вони внесені у Червону книгу, і направила оперативну групу для вирішення питання.

Постраждалих від нападів на даний момент немає, але люди все одно побоюються за життя.

В адміністрації зазначили, що тварини відчули безпеку і не реагують на автомобілі або шумові сигнали, якими їх намагаються відігнати. Там також зазначають, що такого масового нашестя тварин на архіпелазі не було.

На сайті міського округу опублікували пам'ятку про те, як поводитися при зустрічі з білим ведмедем. Застосовувати зброю дозволено лише у крайніх випадках.

Нагадаємо, що активність хижаків в Арктиці, що крадуть з гнізд пташині яйця, в останні 70 років посилилася в кілька разів, що призводить до скорочення чисельності низки видів птахів.