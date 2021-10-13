На аукціоні продали дві статуї сфінксів тисячолітньої давнини

У Великій Британії на аукціоні Manders Auctions продали пару кам’яних статуй сфінксів, які, ймовірно, були створені тисячі років тому. Їх тримала у своєму саду літня пара в Англії, думаючи, що вони не мають жодної цінності.

Їх у своєму саду тримала літня пара просто для краси

Про це повідомляє CNN, пише Громадське.

Колишні власники статуй придбали їх на аукціоні у 2016 році за кількасот фунтів стерлінгів. Їх назвали тоді копіями стародавніх єгипетських статуй, створених у XVIII столітті. Вони були далеко не в найкращому стані: голову одного сфінкса довелося приклеювати за допомогою цементу.

Сфінкси тривалий час прикрашали садовий дворик будинку літньої пари, аж поки та не вирішила переїхати й не почала розпродавати своє майно. У вересні 2021 року на аукціон виставили і статуї з початковою вартістю у 200 фунтів стерлінгів.

"І тоді ставки просто пішли у відрив", - пригадує власник аукціонного дому Джеймс Мандер: за 15 хвилин вартість лотів зросла до 195 тисяч фунтів стерлінгів (не враховуючи 24% комісії аукціонного дому). Статуї зрештою придбала одна з галерей.

Кам'яна статуя сфінкса з Єгипту, яка вважалися дешевою копією XVIII століття Фото: Manders Auctions Дві кам'яні статуї сфінксів з Єгипту, продані на аукціоні за 195 тисяч фунтів стерлінгів. Вони вважалися дешевими копіями XVIII століття Фото: Manders Auctions Мандер пояснює: коли він брав лот на аукціон, то вважав (як і його колишні власники), що це просто копія статуй сфінксів XVIII століття. Тоді англійці багато подорожували Європою і купували подібні речі. У цьому експерти не сумнівалися й раніше. "Але з’ясувалося, що цим статуям тисячі років. Мало того, вони справжні… Цікаво, де вони були останні п’ять тисяч років", - каже Мандер в інтерв’ю CNN. Літня пара, яка прикрасила статуями садовий дворик, «не могла повірити", чим володіла, додав він. Сфінкси - міфічні істоти з головою людини чи кота, крилами сокола й тілом лева - були поширені в давньоєгипетській культурі. Їхні статуї зводили біля входів у храми як символ охорони священних місць. Вважалося, що сфінкси - милосердні щодо людей створіння, але наділені надзвичайною силою.

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