На аукціоні продали дві статуї сфінксів тисячолітньої давнини
Про це повідомляє CNN, пише Громадське.
Колишні власники статуй придбали їх на аукціоні у 2016 році за кількасот фунтів стерлінгів. Їх назвали тоді копіями стародавніх єгипетських статуй, створених у XVIII столітті. Вони були далеко не в найкращому стані: голову одного сфінкса довелося приклеювати за допомогою цементу.
Сфінкси тривалий час прикрашали садовий дворик будинку літньої пари, аж поки та не вирішила переїхати й не почала розпродавати своє майно. У вересні 2021 року на аукціон виставили і статуї з початковою вартістю у 200 фунтів стерлінгів.
"І тоді ставки просто пішли у відрив", - пригадує власник аукціонного дому Джеймс Мандер: за 15 хвилин вартість лотів зросла до 195 тисяч фунтів стерлінгів (не враховуючи 24% комісії аукціонного дому). Статуї зрештою придбала одна з галерей.
Кам'яна статуя сфінкса з Єгипту, яка вважалися дешевою копією XVIII століття
Фото: Manders Auctions
Дві кам'яні статуї сфінксів з Єгипту, продані на аукціоні за 195 тисяч фунтів стерлінгів. Вони вважалися дешевими копіями XVIII століття
Фото: Manders Auctions
Мандер пояснює: коли він брав лот на аукціон, то вважав (як і його колишні власники), що це просто копія статуй сфінксів XVIII століття. Тоді англійці багато подорожували Європою і купували подібні речі. У цьому експерти не сумнівалися й раніше.
"Але з’ясувалося, що цим статуям тисячі років. Мало того, вони справжні… Цікаво, де вони були останні п’ять тисяч років", - каже Мандер в інтерв’ю CNN. Літня пара, яка прикрасила статуями садовий дворик, «не могла повірити", чим володіла, додав він.
Сфінкси - міфічні істоти з головою людини чи кота, крилами сокола й тілом лева - були поширені в давньоєгипетській культурі. Їхні статуї зводили біля входів у храми як символ охорони священних місць. Вважалося, що сфінкси - милосердні щодо людей створіння, але наділені надзвичайною силою.
Читайте також: Картину Пікассо продали на аукціоні за $24,6 мільйона
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Картину Пікассо продали на аукціоні за $24,6 мільйона
- Перший земельний сезон у системі ProZorro проведуть в листопаді
- Статую чорношкірої рабині осквернили білою фарбою у Франції
- Капелюх Наполеона з його ДНК виставили на аукціон
- У Бразилії з'явилася статуя Будди, що вища за монумент Христа у Ріо
- Скибку весільного торта Діани й Чарльза пустили з молотка майже за £2 тисячі
Додати коментар