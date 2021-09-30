На Гаваях почалося виверження одного з найактивніших вулканів

Один з найбільших і найактивніших вулканів на Землі – Кілауеа на Гаваях - почав вивергати лаву.

Ми не бачимо жодних ознак того, що лава рухається до нижньої частини східної рифтової зони, де живуть люди. Наразі вся діяльність (вулканічна - ред.) відбувається у межах парку

У Геологічній службі США підтвердили, що у кратері Халемаумау на вершині вулкана розпочалося виверження.

На кадрах з вебкамери, що знімає кратер, було видно фонтани з лави та хмари вулканічного газу.

Виверження повністю відбувається в межах Національного парку "Гавайські вулкани" і не становить загрози житловим будинкам.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що лава рухається до нижньої частини східної рифтової зони, де живуть люди. Наразі вся діяльність (вулканічна - ред.) відбувається у межах парку", - сказав вчений Геологічної служби США Кен Хон.

Рівень небезпечності підвищено до "попередження", а авіаційний код змінено на червоний.

Кілауеа - це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та найактивніший у світі. Його висота становить 1247 м. Наймасштабніше його виверження сталося у 1959 році. В ніч проти 14 вересня 1977 р. вулкан знову почав діяти. Наступне масштабне виверження, спричинене сейсмічною активністю, сталося на початку травня 2018 р.

Вулкан часто відвідують туристи. Біля його вершини побудований музей, де зібрано відомості про вулкани Національного парку "Вулкани Гаваїв" та їхні виверження.