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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
21 01 2022 10:53

На Хмельниччині школярка створила пристрій для дезінфекції особистих речей

Раніше Діана Богатир розробила розумний бокс для холодильника
У Старокостянтинові учениця одинадцятого класу створила пристрій для дезінфекції особистих речей UV Cleaner.
На Хмельниччині школярка створила пристрій для дезінфекції особистих речей Фото: з вільного доступу
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла вчитель фізики та астрономії Старокостянтинівського ліцею ім. М.Рудяка, керівник гуртка робототехніки Ольга Богатир.
 
 
«Учениця одинадцятого класу Діана Богатир створила пристрій для дезінфекції речей UV Cleaner. Технологія схожа до тих ультрафіолетових ламп, які використовуються в лікарні для дезінфекції. Цей пристрій зручний, коли ми їдемо в подорожі і не маємо можливості взяти таку лампу з собою. Він живиться від звичайної батарейки і може обробляти особисті речі», - зазначила керівник гуртка.
 
За її словами, UV Cleaner має силіконову поверхню. Туди можна покласти будь-який предмет і навіть мобільний телефон. Повна дезінфекція проходить за 5-10 хвилин, а пристрій знищує всі мікроорганізми, що накопичуються на поверхнях речей.
 
Раніше Діана Богатир розробила розумний бокс для холодильника.
 
 
«Для такого боксу є додаток, який буде вимірювати масу та кількість продуктів, які в холодильнику, і відправлятиме інформацію на телефон. Тобто якщо ви йдете в магазин і забули що у вас є в холодильнику, можна відкрити додаток і переглянути. Якщо ви не маєте можливості йти в магазин, то цей додаток замовить необхідні продукти», - пояснила Ольга Богатир.
 
Як повідомляється, смартбокс має невеликі розміри і підходить для будь-якої моделі холодильника.
 
 
Фото: Ольга Богатир
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